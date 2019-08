Roma, 28 agosto 2019 – A Temptation Island Vip 2019 la speaker radiofonica Anna Pettinelli mette in guardia il giovane fidanzato Stefano Andrea Macchi: “Uomo avvisato mezzo salvato”. Il reality di Canale 5, in versione celebrity, partirà a metà settembre (secondo i rumors dal 17 per cinque puntate) con la conduzione di Alessia Marcuzzi. In Sardegna, nell’ormai noto Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula nel Cagliaritano, sono già iniziate le registrazioni del programma al quale partecipano sei coppie di fidanzati vip che saranno tentate da tredici avvenenti ragazze single e altrettanti muscolosi giovanotti.

Tra le coppie ci sono anche la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli e il suo fidanzato Stefano Andrea Macchi. Lei è originaria di Livorno e ha 62 anni, lui è doppiatore e attore, nato a Monza nel 1975: ci sono ben 18 anni di differenza ma la coppia appare solida e affiatata. I due stanno insieme da cinque anni e sono anche convolati a nozze con un rito celebrato alle Maldive che, però, non ha valore giuridico in Italia. Entrambi, molto social, sono già stati presi di mira da vari haters sia per il matrimonio (al programma possono partecipare coppie non sposate) sia per l’età della Pettinelli che ha risposto per le rime a ha chi l’accusa di essere troppo in là con gli anni per il docu-reality.

Nelle ultime ore, sul profilo ufficiale Instagram di ‘Temptation Island’ è stata diffusa la clip di presentazione della coppia. Sfoggiando capelli rosa shocking, la conduttrice senza peli sulla lingua ha già messo le mani avanti su quello che potrà combinare all’interno del villaggio se il suo fidanzato non dovesse comportarsi bene.

“Andiamo a Temptation Island così ti metto proprio alla prova. Dici di essere integerrimo, giusto?” domanda la Pettinelli al partner. E lui: “Lo sai, amore, che mi piacciono le donne. Sono maschio”. La Pettinelli sferra subito l’attacco: “Se vedo qualcosa che non mi va, tu lo sai che faccio...”. Ma il compagno la conosce bene: “Tu scavalchi e mi vieni a picchiare... come al solito”. La donna annuisce e conferma: “Uomo avvisato mezzo salvato”.

Gli altri fidanzati in gioco sono la showgirl Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti, l’attore di ‘Gomorra’ Ciro Petrone con Federica Caputo, il ‘più bello d’Italia’ Simone Bonaccorsi con la ‘professoressa’ de ‘L’eredità’ Chiara Esposito, il re del web Damiano Coccia detto ‘Er Faina’ con Sharon Macri e il cantante Pago con Serena Enardu.