Roma, 2 settembre 2019 - A Temptation Island Vip 2019 balli scatenati e bagni al chiaro di luna mettono in crisi le coppie di fidanzati. Il reality dell’amore vede come protagonisti sei coppie di fidanzati vip, ovvero la speaker Anna (dai capelli rosa) Pettinelli con il toy boy Stefano Andrea Macchi, il cantante Pago con Serena Enardu, la showgirl Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti (che ha cacciato di casa prima della partenza), l’attore di ‘Gomorra’ Ciro Petrone con Federica Caputo (che ha sorpreso il compagno a chattare con altre donne), il ‘più bello d’Italia’ Simone Bonaccorsi con la ‘professoressa’ de ‘L’eredità’ Chiara Esposito, il re del web Damiano Coccia, detto ‘Er Faina’, con Sharon Macri.

Proprio lo youtuber è tra i primi a vedere immagini ‘traumatiche’ e reagire fortemente. Ma anche per gli altri fidanzati si prospettano momenti dolenti. Infatti, aspettando la prima puntata del programma di Canale 5, con Alessia Marcuzzi, dalla Sardegna – dove sono in corso le registrazioni – giungono via social (dal profilo Instagram del reality) piccanti anticipazioni che promettono un’edizione infuocata.

Durante una serata di festa, nel villaggio delle fidanzate, una scatenata Nathalie Caldonazzo si lascia prendere in braccio dal single Michele Loprieno (uno dei volti popolari del Trono Over di ‘Uomini e donne’). Ma il fidanzato Andrea Ippoliti non la prende per niente bene. “Stasera se capiterà di ballare prenderò in braccio anche io qualcuna delle ragazze” confida agli altri fidanzati e poi sbotta: “Tu non ti crei il problema, me lo devo creare io?”. Così si avvicina alla single Zoe Malucci, tutta piercing e curve…

Sempre via social si scopre che Serena Enardu (fidanzata di Pago) è rimasta folgorata dagli addominali del tentatore Alessandro Catania (ex corteggiatore di Nilufar Addati a ‘Uomini e donne’) con il quale inizia una conoscenza e si confida. “Voglio liberarmi dei blocchi che ho", dice la fidanzata. E il single le promette che farà il possibile per aiutarla. E, sulla spiaggia al chiaro di luna, la prende in braccio e la porta in mezzo al mare. Scatterà il bacio?