Roma, 3 settembre 2019 – Ormai ci siamo: Temptation Island Vip 2019 inizia lunedì 9 settembre su Canale 5 in prima serata. A condurre la seconda edizione del reality dell’amore in versione celebrities è Alessia Marcuzzi che prende il posto di Simona Ventura, tornata in Rai. Il viaggio nei sentimenti vede protagoniste sei coppie di fidanzati che, sbarcate al Relais Is Morus di Santa Margherita di Pula, si separeranno per 21 giorni: le fidanzate vivranno in un villaggio insieme a 14 muscolosi e tatuati single, i fidanzati in un altro villaggio con 13 belle e seducenti tentatrici. Durante le tre settimane i fidanzati e le fidanzate avranno l’opportunità di riflettere sulla propria relazione, capire quanto sentono la mancanza della loro dolce metà ma anche divertirsi, rilassarsi e socializzare con i tentatori.



LE COPPIE – Ecco le sei coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip 2019.

- Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: fidanzati da tre anni vivono una storia d’amore nel segno della grande passione ma anche della grande gelosia. S’imbarcano in quest’avventura per dare una svolta definitiva al rapporto e decidere se continuare a vivere insieme. Alla vigilia del programma, però, hanno avuto una violenta discussione e la showgirl ha messo alla porta l’imprenditore romano. Dalle prime anticipazioni, poi, l’esperienza nel reality si sta rivelando tutta in salita con il 46enne che dopo aver visto la sua fidanzata in braccio ad un altro uomo si è subito alterato.

- il cantautore Pago e Serena Enardu: insieme da quasi sette anni, entrambi hanno figli avuti da precedenti relazioni. Se Pacifico Settembre dichiara di non avere dubbi sui sentimenti che prova, e si dice di essere pazzamente innamorato della compagna, l’ex tronista vuole capire se dopo tanti anni i suoi sentimenti sono ancora autentici. E, dalle prime anticipazioni, pare che i muscoli del single Alessandro l’abbiano già mandata in confusione.

- Ciro Petrone e Federica Caputo: l’attore di ‘Gomorra’ ha 31 anni, lei è una studentessa di giurisprudenza di 23 anni. Sono fidanzati da 8 anni. Il ragazzo si dice certo dei sentimenti che prova per la compagna la quale, però, non si fida più tanto visto che lo ha sorpreso a chattare con altre donne.

- Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: la coppia di modelli (lui 23 anni, eletto il più bello d’Italia nel 2018, lei 21 e nota per essere ‘professoressa’ di varie edizioni de ‘L’Eredità) si sono conosciuti e innamorati da bambini, poi gli impegni lavorativi li hanno allontanati ma da qualche tempo sono tornati insieme più innamorati che mai. Sognano di andare a vivere insieme e creare una famiglia.

- Damiano Coccia, detto ‘Er Faina’ e Sharon Macri: la webstar 31enne e la studentessa 24enne stanno insieme da appena sei mesi ma si dichiarano innamoratissimi e pronti a fare passi importanti. Il ragazzo sostiene che se l’amore è forte e vero, non può essere messo in discussione da un programma televisivo. Ma le sue certezze stanno già vacillando visto che dalle prime anticipazioni si vede un ‘Er Faina’ disperato dopo aver visto un video della sua ragazza.

- Anna Pettinelli e Stefano Macchi: la speaker 62enne e l’attore e doppiatore 44enne sono fidanzati da cinque anni e mezzo. Si dichiarano molto sicuri della loro storia d’amore e vogliono mettersi alla prova. In particolare la conduttrice dovrà fare i conti con la sua gelosia canaglia.



LE TENTATRICI – Ecco chi sono le 13 bellissime single che partecipano a Temptation Island Vip 2019.

- Valentina Galli, 27 anni, designer e imprenditrice;

- Federica Francia, 22 anni, laureanda in scienze infermieristiche;

- Cecilia Zagarrigo, 25 anni, laureanda in giurisprudenza;

- Antonietta Fragasso, 22 anni, quarta classificata a ‘Miss Italia 2018’;

- Alice Bertelli, 28 anni, impiegata in uno studio dentistico, conduttrice su Sport Italia;

- Marta Krevsun, 30 anni, ingegnere biomedico, conduttrice di tv locali;

- Fede Spano, 25 anni, segretaria in una palestra;

- Gaia Mastrototaro, 24 anni, laureanda in Economia e Commercio;

- Zoe Mallucci, 20 anni, studentessa di Scienze del Turismo;

- Marina Vetrova, 26 anni, ballerina;

- Daniela Troisi, 39 anni, laureata in Psicologia, conduttrice televisiva per tv locali e speaker radiofonica;

- Silvia Tramonte, 25 anni, imprenditrice e stilista nel settore del beachwear. Tra i suoi flirt quello con Jason Derulo e con il rapper americano Future;

- Ana Paula Manzanal, 25 anni, conduttrice per la tv peruviana e attrice. Ha avuto un flirt con il cantante Maluma.



I TENTATORI – Ecco chi sono i 14 muscolosi single che partecipano a Temptation Island Vip 2019.

- Giancarlo Picariello, 40 anni, gestore di locali e ristoranti;

- Gianmaria Gerolin, 30 anni, imprenditore moda e design, figlio dell’ex centrocampista della Roma Manuel Gerolin;

- Michele Loprieno, 53 anni, imprenditore, attore (‘I Cesaroni’ su Canale 5) e volto popolare del Trono Over di ‘Uomini e donne’;

- Samy Youssef, 24 anni, modello;

- Fabrizio Baldassarre, 31 anni, hair stylist;

- Antonio Moriconi, 24 anni, maestro di sci;

- Ricky Costantino, 28 anni, allenatore calcio;

- Jack Queralt, 40 anni, artista, figlio del noto pittore Jaume Queralt;

- Ale Catania, 23 anni, agente commercio;

- Valerio Maggiolini, 25 anni, responsabile marketing;

- Alessandro Graziani, 27 anni, pallavolista;

- Mattia Bertucco, 31 anni, dj e gestore locali;

- David Nenci, 31 anni, manager di un centro sportivo e personal trainer;

- Riccardo Colucci, 33 anni, preparatore atletico.









© Riproduzione riservata