Roma, 30 agosto 2019 – A Temptation Island Vip 2019 la fidanzata de ‘Er Faina’ ha già superato i limiti. Manca sempre meno alla prima puntata del reality di Canale 5, con Alessia Marcuzzi, e dalla Sardegna – dove sono in corso le registrazioni – arrivano anticipazioni shock. Il re del web Damiano Coccia, detto ‘Er Faina’, è uno dei primi ad essere chiamato nel ‘Pinnetto’ per vedere i filmati della fidanzata Sharon Macri. La coppia, nel video di presentazione – diffuso via Instagram – appare forte e affiatata tanto da dichiarare “siamo qui per dimostrare che se l’amore è vero non può succedere niente”. Ma per lo youtuber il viaggio nei sentimenti si rivela tutto in salita. Quello che vede nel video è al momento un mistero ma la sua reazione è forte. “Che c…o fa?” sbotta al termine della clip, riferendosi al comportamento della fidanzata. E, ancora, preso dalla disperazione, con le mani sul volto: “C’è un limite, superato quel limite, hai rotto il c…o”.

Anche le clip di presentazione delle altre coppie rivelano che i 21 giorni nel villaggio di Santa Margherita di Pula saranno scoppiettanti. Sull’isola delle tentazioni sono sbarcati già in condizioni molto precarie la showgirl Nathaly Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, insieme dal 2016. “Abbiamo discusso e sono tre giorni che non ci parliamo - racconta l’uomo nella clip - così sono qui a casa mia, questo non vuol dire che ci siamo lasciati, però ci sono dei problemi da risolvere”. La bionda conferma: “Mi auguro che Temptation ci serva a capire se alla fine di tutto torneremo a vivere insieme però con altri presupposti, e altre dinamiche. Oppure lo scopriremo strada facendo...”.

Non se la passa meglio la coppia composta dall’attore di ‘Gomorra’ Ciro Petrone e Federica Caputo. I sette anni d’amore sono iniziati a traballare qualche tempo fa. “Circa otto mesi fa ho scoperto che Ciro chattava con altre ragazze - racconta la studentessa 23enne nella clip - questa è l’occasione della vita, almeno per il nostro rapporto nel bene e nel male”. Il 31enne napoletano è speranzoso: “Io penso di essere cambiato, ho tanta voglia di dimostrarlo a lei. Speriamo bene...”.

La storia di Simone Bonaccorsi, vincitore del concorso ‘Il più bello ‘d’Italia’ nel 2018, e la fidanzata Chiara Esposito, già ‘professoressa’ del game show ‘L’Eredità’ di Carlo Conti, sembra una favola romantica che potrebbe diventare una tragedia. I due si sono conosciuti da adolescenti, subito si sono innamorati. Poi, complici gli impegni scolastici e la giovane età di entrambi, le cose non sono andate per il meglio finché qualche tempo fa si sono rincontrati e da allora non si sono più lasciati. Adesso i due sono alla ricerca di conferme. “Partecipo a Temptation Island perché sono follemente innamorato di Chiara e voglio capire se mi ama davvero” dice il modello nel video di presentazione. “Con questa esperienza voglio capire se in realtà non ripeto anche lo stesso sbaglio che ho fatto tempo fa. Magari mi lascio distrarre come è successo quattro anni fa, quindi per me potrebbe anche essere una certezza in più che gli sbagli commessi non si ricommettano” spiega, invece, la professoressa de ‘L’Eredità’.

Le altre due coppie che hanno deciso di mettere alla prova i sentimenti sono la speaker Anna (dai capelli rosa) Pettinelli con il toy boy Stefano Andrea Macchi e il cantante Pago con Serena Enardu.