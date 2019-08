Barbara Berti

Roma, 27 agosto 2019 – A Temptation Island Vip 2019 il cantante Pago e la fidanzata provano a uscire dalla monotonia quotidiana. Il reality di Canale 5, in versione celebrity, partirà a metà settembre (si vocifera il 17) con la conduzione di Alessia Marcuzzi. In Sardegna, nell’ormai famoso Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula nel Cagliaritano, sono già iniziate le registrazioni del programma al quale partecipano sei coppie di fidanzati vip che saranno tentate da tredici avvenenti ragazze single e altrettanti muscolosi giovanotti.

Tra le coppie che hanno scelto di mettersi in gioco per testare i loro sentimenti c’è quella composta dal cantante e cantautore Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre (ex marito di Miriana Trevisan, ex ragazza di ‘Non è la Rai’), e Serena Enardu, ex tronista di ‘Uomini e donne’. I due stanno insieme dal 2013. “Il primo anno è stato meraviglio e travolgente” racconta la 43enne originaria di Quartu Sant’Elena nel video di presentazione postato sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island. E aggiunge: “Da qualche anno a questa parte si è creato una situazione di monotonia”. Così per rompere il tran-tran quotidiano la coppia ha scelto di intraprendere il viaggio nei sentimenti. “Noto questo stallo che anche a me farebbe piacere risolvere” dice il cantante sottolineando, però, che Serena è il suo grande amore. “Penso di non essere mai stato innamorato di nessuna come di lei” aggiunge il vincitore della terza edizione del reality ‘Music Farm’ (in onda nel 2006 su Raidue).

Gli altri fidanzati in gioco sono la speaker radiofonica Anna Pettinelli con il giovane Stefano Macchi (lei ha 62 anni e lui 44 anni), la showgirl Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti, l’attore di ‘Gomorra’ Ciro Petrone con Federica Caputo, il ‘più bello d’Italia’ Simone Bonaccorsi con la ‘professoressa’ de ‘L’eredità’ Chiara Esposito, il re del web Damiano Coccia detto ‘Er Faina’ con Sharon Macri.