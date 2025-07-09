Dopo una prima puntata subito intensa e molto seguita (3 milioni e mezzo di spettatori e il 27,8% di share, il miglior esordio di sempre), Temptation Island 2025 arriva alla seconda puntata, in onda giovedì 10 luglio, in prima serata su Canale 5 alle 21.30 circa. Una puntata che si prevede altrettanto calda e intrigante...

Temptation Island, cosa è successo nella prima puntata

Il reality condotto da Filippo Bisciglia, ha già visto la sua prima grande svolta. Nel villaggio dei fidanzati, fra le 7 coppie protagoniste si è consumato un momento clamoroso: Sonia Mattalia ha ottenuto un falò di confronto straordinario con Alessio; lui, dal canto suo, rivelando di non averla forse mai amata, ha rifiutato di partecipare, venendo quindi eliminato dal gioco.

L’intervento delle compagne ha evitato l’abbandono immediato anche di Sonia: per la prima volta nella storia del programma una fidanzata è rimasta dopo la dipartita del fidanzato. Il plebiscito sui social è tutto per lei.

Il tentatore protagonista

Un elemento chiave emerso nella prima puntata è Flavio Ubirti, giovane tentatore che ha avuto un forte impatto su molte fidanzate, diventando un catalizzatore di emozioni contrastanti, fra approcci seducenti e momenti di incertezza.

Flavio, 24 anni, ha ricevuto consensi da Maria Concetta, Sonia, Valentina e Denise, che sembra la sua preferita.

Anticipazioni della seconda puntata

Secondo le indiscrezioni, nella puntata in onda giovedì 10 luglio, sono previsti almeno due falò di confronto immediati, in quel del Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina, in Calabria. In particolare, Sonia richiederà ancora l’incontro con Alessio, che tornerà sotto i riflettori insieme ad altre coppie in crisi. Le tensioni tra i partecipanti stanno salendo, e il falò fulmineo rappresenta la conferma della fragilità di molti legami: per alcune coppie, l'equilibrio sembra già rotto. Complice proprio la presenza conturbante di Flavio.

Tra le sette coppie di questa edizione – tutte fidanzate e senza figli – ci saranno nuovi drammi emotivi: i protagonisti, già sotto pressione, affronteranno spinte forti verso decisioni definitive. Le fonti in rete annunciano falò interessanti, dubbi a sorpresa, diverse richieste di chiarimento e una Sonia in fase di riscatto e protagonista di un nuovo confronto.