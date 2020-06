Roma, 22 giugno 2020 – Temptation Island 2020 inizia il 2 luglio, ora è ufficiale. Il programma cult dell’estate, prodotto da Fascino Pgt (leggere Maria De Filippi), e condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia scalda i motori: la troupe e il cast da giorni sono sbarcati in Sardegna, nell’ormai noto villaggio dell’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Puglia. E la messa in onda, in anticipo rispetto ai rumors dei giorni scorsi, è prevista da giovedì 2 luglio alle 21,25 su Canale 5 (per un totale di sei puntate).

La data è stata comunicata proprio in queste ore dalla produzione, direttamente tramite i profili social. “Save the date: ufficiale ci vediamo giovedì 2 luglio con la prima puntata di Temptation Island!. Ci sarete, vero?” si legge nella didascalia del post con un’immagine del conduttore che sulla spiaggia attende lo sbarco dei protagonisti. Quest’anno le coppie che metteranno alla prova il loro amore, cercando di resistere alle tentazioni, sono formate da personaggi famosi e non.

Tra i vip sono già stati ufficializzati i primi nomi. Nel cast ci sono Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. L’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ e protagonista indiscussa dell’ultimo Grande Fratello Vip, conoscendo il carattere fumantino, sicuramente anche sulle spiagge della Sardegna non passerà inosservata. Il fidanzato ha già dichiarato di essere super geloso. “Non deve farsi toccare neanche la mano o i piedi” dice l’attore nel video di presentazione. Ufficiale anche la presenza dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro e dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso: lei 42 anni, lui 49 anni, stanno insieme da quasi tre anni.

Aspettando di conoscere gli altri fidanzati, Bisciglia ha già fatto sapere che il programma si svolgerà in tutta sicurezza ma i protagonisti non indosseranno la mascherina e la distanza sociale non sarà un problema. Insomma, via libera a massaggi per spalmare la crema solare, abbracci, coccole ed eventuali baci con tentatori e tentatrici. Tra i seduttori, al momento, l’unico nome confermato è quello di Alessandro Basciano, 30 anni, imprenditore, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a ‘Uomini e donne’.