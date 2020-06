Roma, 23 giugno 2020 – A Temptation Island 2020 svelata la quinta coppia ufficiale. Prosegue il percorso di avvicinamento al reality dell’estate: dal 2 luglio, per sei puntate, in prima serata su Canale 5 torna il viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia. Rispetto al passato sarà un’edizione ancora più scoppiettante visto che il cast è composto da coppie famose e persone sconosciute.

Se tra i vip hanno scelto di mettersi in gioco Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane e la coppia formata dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro e dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso, nelle ultime ore la produzione – attraverso i canali social – sta ufficializzando i protagonisti non famosi.

Dopo gli annunci delle coppie composte da Valeria (27 anni) e Ciavy (35 anni) - fidanzati da quattro con lui che non si decide ad andare a convivere -, e Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) – con lui che in passato “ha fatto dei piccoli errori” ma lei lo perdona sempre perché ha “paura di restare sola” – ecco che sull’isola delle tentazioni sbarcano anche Anna (37 anni) e Andrea (27 anni).

I due – come raccontano nel video di presentazione – stanno insieme da due anni: lei vorrebbe dare una svolta al rapporto, lui frena. Andrea, infatti, dichiara di essere innamorato della sua compagna, ma non si sente pronto per creare una famiglia. “Andrei a vivere anche subito, ma lei vuole di più, vuole un matrimonio dei figli, in questo momento è troppo per i miei progetti di vita” racconta il fidanzato. Le perplessità di Anna su questo rapporto emergono con evidenza e preoccupazione: “Se pensi questo allora non ti dovresti prendere una donna più grande” ribatte la fidanzata. E aggiunge: “A me questa cosa spaventa e mi frena a fare un passo indietro. Sai che c’è? Ma io sto solo perdendo tempo”. Il ragazzo, però, è convinto che il programma possa aiutarli a risolvere questi problemi e ristabilire l’equilibrio nella coppia. “Per me Temptation Island è l’occasione per farle capire che la amo, ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia” conclude Andrea.

Intanto nel villaggio dell’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, le riprese sono già in corso. E, secondo le sibilline rivelazioni di Bisciglia, i 21 giorni di separazione dei fidanzati – e relativa permanenza con i tentatori – saranno ‘di fuoco’ perché già dopo appena 48 ore qualcosa di imprevedibile è successo. “Il colpo di scena? C’è già stato. È già accaduto qualcosa” ammette Bisciglia.