Roma, 2 luglio 2020 - "Oddio , ma che fa?". Antonella Elia è già sul piede di guerra: ha visto il fidanzato Pietro Delle Piane in atteggiamenti ‘ambigui’ con una delle sexy tentatrici. E c’è da scommettere che la reazione dell’ex ragazza di Non è la Rai sarà vulcanica. Così come tutta la nuova edizione di Temptation Island , il reality cult dell’estate, al via stasera alle 21,20 su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti, giunto alla settima edizione, sarà ancora una volta raccontato da Filippo Bisciglia che, per la prima volta, si troverà a gestire sei coppie di fidanzati vip e persone “comuni”, tutte unite dallo stesso dubbio: "La vita di coppia che sto vivendo è davvero quella che voglio?".

Per scoprirlo , i partecipanti si separeranno per 21 giorni all’interno del villaggio Is Morus Relais in Sardegna: le fidanzate trascorreranno il loro tempo in compagnia di dodici aitanti – e con l’addominale scolpito – single, mentre i fidanzati troveranno la compagnia di undici sexy tentatrici. Per tutti via libera a massaggi per spalmare la crema solare, abbracci, baci e altre effusioni visto che i partecipanti (e tutta la produzione) vivono in una sorta di “bolla di vetro”, avendo fatto i test sierologici e un periodo di isolamento prima di iniziare le registrazioni del programma. Come assicura Bisciglia, le emozioni di Temptation saranno senza mascherina e non condizionate dalla pandemia.

A scandire le tappe salienti di Temptation Island sarà, come sempre il “falò”, uno degli appuntamenti più attesi, non solo da chi vive l’esperienza, ma anche dal pubblico a casa.

Qui , infatti, i fidanzate e fidanzati avranno l’opportunità di vedere degli estratti significativi della vacanza “forzata” che sta compiendo il proprio partner e avranno modo di capire se quello che scatta, vivendo da “separati”, è il desiderio di ritrovarsi il prima possibile o piuttosto la voglia di libertà. Il viaggio di ogni coppia terminerà davanti all’ultimo imperdibile falò dove scatterà l’ormai iconica domanda di Bisciglia: "Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?".

Antonella Elia (56 anni), già protagonista indiscussa dell’ultimo Grande Fratello Vip , si mette in gioco insieme al compagno Pietro Delle Piane (46 anni): i due sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono dallo scorso aprile. La love story è iniziata con un colpo di fulmine ma già durante il Gf Vip lui è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna e la Elia non l’ha presa bene. Adesso cosa succederà?

Altra coppia nota è quella composta dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro (42 anni) e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso (49 anni), fidanzati da tre anni. Mentre lui è sempre stato scapolo e un po’ latin lover, lei ha alle spalle un matrimonio finito in modo burrascoso: la coppia vuole testate il rapporto per una futura convivenza.

Non sono famosi, ma vorrebbero dare una svolta al rapporto anche i romani Valeria (27 anni) e Ciavy (35 anni), fidanzati da quattro anni.

Da Perugia arrivano Sofia (30 anni) e Alessandro (47 anni), insieme da 4 anni e mezzo ma con un tradimento da parte di lei.

Anna (37 anni) e Andrea (27 anni) sono fidanzati da un anno e mezzo ma lui vive il rapporto con il freno a mano tirato, mentre i napoletano Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) sono fidanzati da due anni e mezzo nonostante le “marachelle” di lui.