Roma, 16 luglio 2020 – A Temptation Island 2020 Antonella Elia vuole lasciare il fidanzato, Lorenzo Amoruso è amareggiato. La delusione è il tema della terza puntata del reality cult dell’estate in onda oggi 16 luglio alle 21,20 su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Il viaggio nei sentimenti vede la partecipazione di cinque coppie, dopo che i fidanzati di Perugina, Alessandro Medici e Sofia, se ne sono andati mano nella mano al termine della seconda puntata. Le coppie ancora in ballo stanno tutte attraversando momenti difficili che incideranno sul futuro della coppia stessa.

È il caso della showgirl Antonella Elia e del fidanzato Pietro Delle Piane, sbarcati in Sardegna innamoratissimi. Ma ora gli occhi a cuoricino dell’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ sono pieni di lacrime. Almeno secondo le anticipazioni rilasciate dalla produzione del programma via social. “Bravo, si è vendicato… Peccato che lo lascio” dice la Elia dopo aver visto un video del suo compagno. E aggiunge: “Se una persona mi delude torno alla mia amata solitudine”.

Delusione e amarezza anche per l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Cosa avrà combinato la fidanzata Manila Nazzaro? I due hanno iniziato il percorso molto sicuri del loro rapporto, tanto che lui si era sbilanciato parlando di un possibile anello al termine dell’esperienza. “Pensavo fosse amore e, invece, potrebbe essere un calesse” commenta l’ex giocatore dopo aver visto un video della sua compagna.

Sconforto totale anche per Andrea, il giovane fidanzato di Anna, la donna “diabolica” che per ottenere il suo scopo – un figlio e l’anello al dito – è pronta a tutto. Anche a mettere in atto un freddo e strategico piano avvicinandosi al tentatore Carlo solo per far ingelosire il compagno. Andrea è a pezzi. “Sono tanto dispiaciuto e demoralizzato, tanto” si sfoga il toy boy con alcune tentatrici.

In crisi profonda Annamaria, la fidanzata di Antonio, l’uomo delle “marachelle”. Il napoletano, fin da subito, ha legato con la tentatrice Ilaria e con il passare del tempo il feeling è cresciuto. Ora sembra che lui abbia oltrepassato il limite. Annamaria, infatti, dopo aver visto un video, commenta piangendo: “Per me possono pure uscire insieme. È andato oltre dell’oltre”.

Al bivio anche la coppia composta da Valeria e Ciavy. Tra i due quella innamorata – almeno all’arrivo in Sardegna – era lei, lui aveva dubbi. Ora, però, i ruoli sono ribaltati e Ciavy, dopo aver visto un coinvolgimento pericoloso con il bel tentatore Alessandro, vuole il confronto anticipato. Valeria si presenterà al falò? “Non so che fare” dice la ragazza al single, dopo aver ricevuto la visita di Bisciglia con l’invito per il falò di confronto definitivo.