Roma, 9 luglio 2020- A Temptation Island 2020 Alessandro avrà il confronto anticipato con Sofia? Anche Andrea, sotto choc, vuole vedere subito la fidanzata Anna. E mentre Valeria ha sempre più dubbi su Ciavy, Annamaria fa la valigia. La seconda puntata del reality dell’amore (e dei tradimenti) va in onda oggi, 9 luglio in prima serata su Canale 5, e per le sei coppie protagoniste è già arrivato il momento di affrontare difficili scelte.

Al termine della prima puntata, l’affezionato pubblico del programma ha lasciato Alessandro seduto sul tronco, davanti al falò, in attesa della fidanzata. Filippo Bisciglia ha avvisato Sofia della richiesta. Ma lei accetterà di incontrarlo? La coppia di Perugia, sbarcata in Sardegna con già un tradimento di lei, sembra molto precaria. L’uomo si è arrabbiato moltissimo quando ha sentito la sua partner, in dolce compagnia di un tentatore, raccontare di essere cornuta e di aver subito altre mancanze. Ora non resta che aspettare il falò di confronto anticipato.

Sulle spiagge della Sardegna il viaggio nei sentimenti entra in profonda crisi anche per Andrea. “O mi portate Anna qua o vado io di là” tuona il giovane fidanzato (27 anni mentre la sua compagna ne ha 37) dopo aver visto un video con immagini forti di qualcosa che non si aspettava dalla sua Anna. Già nella prima puntata, la donna ha mandato fuori di testa il fidanzato mettendo in atto una scenetta in cui si apparta in bagno (dove non ci sono telecamere) con uno dei single solo per provocarlo. L’obiettivo è risaputo: Anna desidera fortemente un figlio e un matrimonio.

Dubbi e possibili svolte anche nel rapporto tra Valeria e Ciavy, i due romani fidanzati da quattro anni. “Valeria merita di stare con una persona che non è innamorata di lei? O merita di essere amata e merita la felicità?” sono le domande che la ragazza si fa dopo aver visto l’ennesimo video di Ciavy, allegro, spensierato e incline al fascino femminile ma per niente responsabile. Forse la ragazza ha preso una decisione.

Nel villaggio delle fidanzate, Annamaria, invece, è disperata e, in lacrime, prepara la valigia. Le altre donne cercano di calmarla ma lei non le ascolta: cosa vorrà fare: abbandonare o richiedere il falò di confronto anticipato? Ma soprattutto, il fidanzato Antonio cosa avrà combinato? I due napoletani, insieme da un due anni e mezzo, hanno problemi di fiducia visto che lui, in passato, ha commesso alcune “marachelle”.

Completano il cast le coppie vip: Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso e Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Entrambe le coppie, nella prima puntata, hanno avuto un inizio ‘soft’ ma il carattere fumantino e passionale dell’ex calciatore è pronto a venir fuori così come tutta l’esplosività dell’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ (e della gelosia canaglia del fidanzato).