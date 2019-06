Roma, 24 giugno 2019 - La tv generalista non va in vacanza ma d’estate varia nettamente i suoi palinsesti per questioni di budget e per il minor numero di spettatori: dunque, come ogni anno, ci aspettano repliche (sempre troppe) ma anche qualche novità. Molti i programmi in onda nella stagione invernale si proporranno anche in quella estiva affidando però la conduzione a volti nuovi: è il caso su Raiuno de “La vita in diretta Estate” che avrà come presentatori Beppe Convertini e la giornalista Lisa Marzoli. Mentre tra le novità tv prettamente estive più attese, è ormai diventato un piccolo classico il reality tutto amori e tradimenti “Temptation Island” in onda su Canale 5 da stasera

"Estate molto calda con temperature da bollino rosso già da stasera e qualche burrasca imprevista". Ecco il bollettino meteo di Filippo Bisciglia che da stasera, su Canale 5 per sei puntate, torna al timone di Temptation Island, il reality sull’amore e sulle sue mille sfaccettature, comprese clamorose liti e possibili tradimenti. Confermatissimo alla guida del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi per l’ex gieffino dopo l’“estate calda” arriverà un autunno-inverno altrettanto bollente: il suo nome circola per la conduzione di Temptation Island Vip, per il Grande Fratello Vip e pure per il nuovo format Amici Vip. "Ci sono vari progetti in ponte, sono pronto per la mia prima conduzione in studio", ammette il 41enne romano che in questi sei anni di Temptation è cresciuto professionalmente e ha conquistato sempre più pubblico. Al momento, però, il conduttore è pronto a raccontare le tormentate vicende di sei coppie di fidanzati (Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, Vittorio Collina e Katia Fanelli, David Scarantino e Cristina Incorvaia) che avranno 21 giorni per testare la solidità dei loro rapporti. All’interno del villaggio di Is Mours Relais, in Sardegna, le coppie vivranno separate (e isolate dal resto del mondo): da una parte, i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 sexy donne single (c’è anche Federica Lepanto, vincitrice del Gf 14) mentre dall’altra parte le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme ad altrettanti 13 muscolosi uomini single (tra cui alcuni ex di Uomini e donne).

L’edizione 2019 parte con il botto, come spoilerato da Maria De Filippi…

"Sì, una coppia si ritroverà subito al falò. Stavolta non sarà per un comportamento o un atteggiamento che non piace al partner bensì per le parole che possono fare più male di qualunque altra cosa. Uno dei protagonisti sentirà per la prima volta dei commenti del partner, cose mai dette durante il fidanzamento. Viviamo in un’epoca in cui si parla poco, anche all’interno di una coppia spesso si preferisce il messaggino per telefono al confronto diretto".

Quali sono le coppie che più spiazzeranno il pubblico?

"Sicuramente è da tenere d’occhio il rapporto tra Nicola e Sabrina: lei è più grande di 12 anni e questa differenza non va sottovalutata. Molto coinvolgente anche la storia di Jessica e Andrea che lo scorso 9 giugno avrebbero dovuto sposarsi e, invece, si sono ritrovati davanti al loro primo falò. David e Cristina ci hanno abituati a continui litigi anche durante il trono over di “uomini e donne”, mentre Arcangelo e Nunzia, così come Massimo e Ilaria devono cercare il loro equilibrio. Anche Katia e Vittorio conquisteranno il pubblico, lei è simpaticissima e il suo motto è “faccio quello che mi fa stare bene... poi viene il resto”. Ma l’esperienza mi insegna che i fidanzati che sono partiti con tanti dubbi poi sono tornati a casa con nuove consapevolezze".

Lei ormai è il Cupido 2.0: quale è il segreto per vivere una storia senza tentazioni?

"Le tentazioni fanno parte del rapporto di coppia ma bisogna essere bravi a non prendere tutto sul serio, saper ridere anche dei piccoli problemi che poi sono quelli che spesso minano il rapporto".

Nel corso degli anni ci sono stati varie infedeltà. Cosa spinge una persona a perdonare un tradimento?

"Capire i motivi per cui il partner ha tradito. Da quelli si può ripartire".

Lei perdonerebbe un tradimento?

Questa è una domanda tosta... (ride, ndr). Diciamo che in passato ho perdonato, un passato ormai lontano che non riguarda Pamela (Camassa) con cui le cose vanno alla grande".