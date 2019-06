Roma, 14 giugno 2019 – Ancora dieci giorni e poi sarà Temptation Island 2019. La sesta edizione del reality cult dell’estate inizierà lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. L’annuncio ufficiale arriva via social dall’account Instagram del programma con tanto di foto di gruppo delle sei coppie di fidanzati che hanno deciso di partecipare al programma tv per testare i loro veri sentimenti. A guidare il racconto sarà ancora l’ex gieffino Filippo Bisciglia, che raccoglierà le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte che le coppie faranno durante l’esperienza ambientata (nell’ormai noto) ‘Is Morus Relais’ a Santa Margherita di Pula, nel Cagliaritano.

In Sardegna le registrazioni proseguono spedite per montare l'atteso docu-reality che si articolerà in sei (cinque più una) puntate: 24 giugno, 1°, 8, 15 e 22 luglio, mentre il 29 luglio andrà in onda la classica puntata 'speciale'. Le coppie che hanno deciso di intraprendere questa avventura - come già rivelato sempre tramite social - sono composte da Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina.

Le coppie vivranno, per 21 giorni consecutivi, divise all’interno del villaggio e isolate dal resto del mondo: da una parte, i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 sexy donne single mentre dall’altra parte, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme ad altrettanti 13 muscolosi uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno i fidanzati e le fidanzate sceglieranno se continuare o meno la relazione rispondendo alla fatidica domanda di Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”. Appuntamento fisso resta il falò: i protagonisti davanti al fuoco in spiaggia avranno l’opportunità di vedere estratti significativi del percorso che sta compiendo il proprio partner.