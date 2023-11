Tempo di tartufo. In Val di Taro il prezioso tubero è passione

Se settembre, in Alta Val Taro, è dedicato al fungo porcino, ottobre è il mese del tartufo nero. Per celebrarlo, a Bedonia, negli ultimi due week end di ottobre, si è rinnovato l’appuntamento con la Fiera del Tartufo della Val di Cena che, organizzata dal Comune di Bedonia in collaborazione con la Pro Loco e giunta alla sua decima edizione, ha visto la partecipazione di gastronomi, turisti, appassionati e ’golosi’.

La manifestazione è nata nel 2014, grazie all’amministrazione comunale e al Centro Commerciale Naturale di Bedonia, con l’obiettivo di valorizzare il tartufo nero e di creare un’area di tutela nella zona dove cresce maggiormente, la Val Ceno. La fiera, ha riscosso grande successo e si è confermata un’occasione unica per conoscere e gustare il prezioso fungo ipogeo tra stand enogastronomici, apertivi pranzi e cene a tema, spettacoli, show cooking, degustazioni, laboratori artistici per bambini, escursioni e pranzo di gala al ristorante del Palatartufo.

"La fiera – ha commentato Gianpaolo Serpagli, sindaco di Bedonia – negli anni si è rivelata di fondamentale importanza come vetrina pubblicitaria di un prodotto locale che prima della manifestazione risultava poco conosciuto".

Marina Santin