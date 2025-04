Tempo di musica live. Tozzi, Bersani, Corsi. E band internazionali

E’ una delle voci più originali della scena dell’hip hop italiano, Murubutu, nome d’arte di Alessio Mariani, che si divide tra i palchi del rap e le aule del liceo di Reggio Emilia, la sua città, dove insegna storia. Si esibirà l’11 aprile all’Estragon Club di Bologna, per presentare le canzoni del nuovo album, ‘Le città segrete’.

Nello stesso giorno, all’Auditorium Niccolò Paganini di Parma arrivano i Kings of Convenience, duo acustico norvegese, che ha portato il folk in una dimensione urbana contemporanea, mentre in contemporanea al Bronson di Ravenna ci sarà Steve Wynn, protagonista dell’ondata psichedelica americana, tra country e chitarre distorte.

Attesissimo, il 13 aprile, all’Estragon, Lucio Corsi, rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la ballata ’Volevo essere un duro’, adesso impegnato in un lungo tour che durerà tutta l’estate e toccherà i festival più importanti. Sempre a Bologna, il 15 aprile, all’EuropAuditorium canterà Samuele Bersani, con le versioni per orchestra dei suoi lavori più famosi e il giorno successivo tocca invece a Umberto Tozzi, star della melodia, sempre amatissimo dal grande pubblico.

Altro nome che ha legato la sua fama a Sanremo è Ermal Meta, che fa tappa il 19 aprile al Palazzo dei Congressi di Riccione. Dal sapore maggiormente vintage il concerto che il Banco del Mutuo Soccorso farà il 12 aprile al Cinema Teatro Politeama di Piacenza, con repertorio che arriva dalla stagione creativa del progressive rock nazionale che ha avuto grande successo anche all’estero. Mette d’accordo generazioni diverse il tendone di Circo Paniko, a Bologna nello spazio verde di Villa Pini, dove, oltre agli spettacoli per i più piccoli, sono in programma concerti e dj set. L’11 ci sono i Jedbalak e il 12 gli Psichedeliquindance.

Per il jazz, da segnalare il 12 aprile i McCoy Tyner Legends, che continuano a diffondere la straordinaria musica del pianista McCoy Tyner, scomparso nel 2020, protagonista assoluto della cultura sonora afro-americana. Al Salone degli Arazzi Galleria Alberoni a Piacenza. Il 15 aprile al Teatro Consorziole di Budrio, per il Festival Crossroads c’è invece il trombettista Fabrizio Bozzo.

Di grande respiro internazionale è il concerto del 17 aprile alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, che negli ultimi mesi ha proposto un cartellone di importanti nomi del pop planetario. Ci saranno i Twenty One Pilots, il duo pop rock americano con i brani del loro recente disco, ’Clancy’.