Arroccati in posizioni strategiche, i castelli di montagna dominano le valli sottostanti componendo panorami unici. Attraversando la Penisola da nord a sud,, fra i più belli, imponenti e suggestivi del nostro patrimonio storico.Il maestoso forte di Bard si staglia su un picco roccioso come un guardiano che sorveglia l'imbocco della Valle d'Aosta. Costruito per volere dei Savoia tra il 1830 e il 1838, è stato progettato per diventare. Alla fine dell'Ottocento il forte ha perso la sua funzione militare, trasformandosi prima in un carcere e poi in un deposito di munizioni. Oggi, ristrutturato e valorizzato, si offre al visitatore in tutta la sua magnificenza.Domina la Val di Non in un'invidiabile posizione panoramica il Castel Thun,, nei pressi del paese di Vigo di Ton. Eretto a metà del XIII secolo, fu la residenza della potente famiglia nobiliare dei Thun. Di stile gotico, è circondato da un complesso sistema di fortificazioni. Al suo interno conserva preziosi arredi, una biblioteca con 10mila volumi, stanze signorili e diverse stufe in maiolica. I giardini ospitano spesso eventi e manifestazioni culturali.Il forte Diamante sorse nella seconda metà del Settecento sull'omonimo monte, come primo baluardo: grazie alla sua posizione tra la Val Polcevera e la Val Bisagno, aveva lo scopo di intercettare gli invasori provenienti da nord. Il forte può essere raggiunto con una camminata di 5 km partendo dal comune di Sant'Olcese, oppure con la ferrovia Genova-Casella, scendendo alla stazione di Campi e proseguendo a piedi per mezz'ora.All'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti Laga, a 1460 metri d'altitudine, Rocca Calascio si impone come, tanto che il National Geographic l'ha inserita fra i quindici castelli più belli al mondo. Fu fondata fra l'XI e il XII secolo con una funzione di controllo e di avvistamento. Per la sua bellezza e posizione è stata scelta come set per le riprese di film e serie tv, fra cui 'Il nome della rosa' e 'Ladyhawke'.Risalente al periodo romano, il castello Normanno-Svevo di Morano Calabro domina in posizione strategica la valle del fiume Coscile. Ha assunto la forma attuale nel XVI secolo, ma nel XVIII secolo cadde in rovina a seguito dei bombardamenti che subì e alla successiva asportazione di travi e blocchi di tufo. Il castellodi Napoli. Ma è affascinante tutto il paese, collocato sulle pendici del massiccio del Pollino, che fa parte dei borghi più belli d'Italia.