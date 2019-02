© Riproduzione riservata

Aggiungici la vista sul mare, e avrai un trekking particolarmente invitante. Fra gli innumerevoli percorsi escursionistici sulle coste della nostra Penisola,, dal Nord Italia alle isole, tutti accomunati dai profumi e dalla natura del Mediterraneo.Con la montagna così a ridosso del mare, la Liguria regala scorci veramente unici. Per evitare l'affollamento delle mete più turistiche come le Cinque Terre, potete fare un trekking: da via San Bartolomeo, vicino al comando dei carabinieri, salite i novecento gradini in direzione San Rocco e proseguite passando per San Fruttuoso, lungo il Sentiero delle Batterie. Una volta arrivati a Portofino (circa 5 ore) potrete ripartire verso casa da lì, oppure fare ritorno a Camogli in treno, traghetto o autobus, se volete fare una sosta nella graziosa cittadina di Santa Margherita Ligure.Una perla poco conosciuta anche dagli stessi romagnoli, il Parco naturale del monte San Bartolo regala paesaggi incantevoli a strapiombo sul mare. L'area si estende dalla Romagna alle Marche e comprendee un susseguirsi di borghi caratteristici (Gabicce Monte, Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara e Santa Marina Alta). Nel parco potrete visitare anche alcuni scavi archeologici, tra cui i resti di una villa romana a Colombarone.Il Sentiero degli Dei è la più famosa escursione della Costiera Amalfitana: due ore e mezza di trekking da sogno partendo da San Matteo Bomerano (una frazione di Agerola) fino ad arrivare sopra Positano. Si cammina attraversando, avvolti dall'inebriante profumo del ginepro, del lentisco, dell'elicriso e del rosmarino.In Sardegna, sulla costa sud occidentale, vi attende un trekking unico per la bellezza del paesaggio, il colore cobalto del mare e le testimonianze di archeologia industriale. Si tratta del, un percorso lungo la selvaggia Costa Verde che parte dalle spiagge di Arbus e Scivu e arriva fino agli abitati di Nebida e Masua.Il trekking è lungo, ma se volete farne una parte gestibile in giornata vi suggeriamo il tratto che parte da Buggerru. Proprio sotto il paese si trova, a 50 metri sul livello del mare, la più importante opera della grande miniera ottocentesca di Planu Sartu. Dopo le fatiche dell'escursione, arrivati a Masua potrete godervi il meritato riposo sulla spiaggia, con vista sul faraglione del Pan di Zucchero.Il Gargano offre un'infinità di splendidi percorsi fra entroterra (celebre quello della Foresta Umbra) e costa. Vista mare, uno dei più suggestivi è il Sentiero dei Mergoli o Sentiero dell'Amore: un percorso di 2,5 chilometri immerso nella macchia mediterranea. Dal comune di Mattinata si prende la mulattiera che segna l'inizio del percorso naturalistico Vignanotica – Baia dei Mergoli e si prosegue fino ad ammirare la favolosa baia delle Zagare. Il trekking termina poi alla baia di Vignanotica, con le sue falesie bianche a picco sul mare.Leggi anche: