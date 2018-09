Torino, 19 settembre 2018 - Terra madre Salone del Gusto, giunge alla sua dodicesima edizione e torna a Torino dal 20 al 24 settembre. Uno dei più grandi eventi dedicati al cibo, produttori del mercato, cuochi e agricoltori si confronteranno su problemi, alimentazione internazionale e agrobiodiversità.

In programma conferenze e seminari a cura di relatori e ospiti che mostreranno i punti positivi e negativi della nutrizione nel mondo, cercando inoltre di stimolare la curiosità del pubblico.

Tanti i temi su cui interrogarsi, a partire dalla produzione da mettere in pratica fino ad arrivare agli argomenti di vita quotidiana, come quali alimenti scegliere, come fare la spesa?

Scegliere un alimento piuttosto che un’altro, oggigiorno vuol dire schierarsi con il pianeta e non essere indifferenti ai problemi causati dalle sue risorse.

Il Salone del gusto ospiterà per quattro giorni, attività didattiche, workshop, mercati a cura di Lingotto Fiere, l’enoteca e ancora altre iniziative tra cui i laboratori del Gusto, un’occasione per imparare gustando e per scoprire nuovi prodotti, attraverso stand gastronomici e scuole di cucina tematiche con 104 cuochi internazionali.