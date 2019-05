© Riproduzione riservata

Per divertirsi a surfare non c'è bisogno di scegliere mete troppo lontane. Anche in Italia gli appassionati di surf, con onde adatte sia ai professionisti, sia a chi ha appena cominciato. Ecco allora 5 spiagge nostrane perfette per cavalcare le onde in estate.La Liguria è un paradiso per i surfisti delle regioni settentrionali, e Recco in particolare: è praticamentedove le onde raggiungono un'altezza di 3 metri, dove soffiano vari venti e dove il mare presenta anche fondali sabbiosi, adatti a chi ha appena cominciato a fare surf. Non a caso proprio qui viene celebrato ogni anno il Surfestival, un evento che attira appassionati da tutto il paese.Non lontano da Oristano si trovano le due spiagge di Capo Mannu e Sa Mesa Longa. Mare aperto, vento forte e fondali rocciosi: queste caratteristiche si adattano perfettamente, che qui troveranno onde alte anche 4 metri e condizioni ideali per addirittura 200 giorni di surf all'anno.Se volete fare surf, non potete non conoscere la meta laziale più nota in assoluto, considerata. A Santa Marinella troverete tanta gente e fondali rocciosi, ma per tutto il primo periodo estivo avrete anche a disposizione le onde più emozionanti da cavalcare: destre e sinistre, lunghe e pulite grazie al soffio di Scirocco e Maestrale.Dal Lazio ci spostiamo alla Sicilia, a 60 km da Siracusa, dove i venti regalano agli appassionati le condizioni ideali per fare surf e ai principianti il mare ottimale. Cercate di restare il più vicino possibile a Punta delle Formiche: qui troverete onde di due metri, un clima ottimo quasi tutto l'anno, vento di ponente da ovest e di levante da est.Eccoci infine in Puglia, a Vieste, sul Gargano. Baia di Manaccora è la spiaggia dove si incontrano i surfisti più esperti, che soprattutto a inizio estate qui possono affrontare. Ma attenzione a non farvi ingannare dal fondale sabbioso vicino alla riva: più al largo troverete parecchie rocce!