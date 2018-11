Ci sono piste da sci nel Lazio? Certo, qualcuna sugli Appennini c’è. Quando si pensa al Lazio si pensa sempre al mare, agli sport estivi o a Roma che per qualche centimetro di neve si blocca. Tuttavia ci sono degli amanti della neve e degli sport invernali anche nel Lazio. A due ore di distanza da Roma, troverete il comprensorio sciistico Campo Staffi. Si trova nel cuore del Parco Naturale Regionale Appennino-Monti Simbruini ed è una delle località sciistiche più famose del Lazio. Troverete impianti di risalita, piste da discesa, due seggiovie (la triposo Ceraso e la biposto Anticotento), tre skilift e una manovia. A disposizione avrete 13 piste da sci: si va dal classico campo scuola a quelle di grado più difficile per esperti. Non mancheranno poi tre anelli da sci di fondo.



In provincia di Rieti, proprio al confine con l'Abruzzo, troverete il Campo Stella - Leonessa sul Monte Terminillo. Una seggiovia quadriposto, una seggiovia biposto, una sciovia, piste da facili a difficili (con anche un campo scuola per bambini e principianti), fuoripista e servizi di ristorazione: c'è tutto quello di cui avete bisogno per le vostre vacanze sulla neve.



Un comprensorio sciistico lo si trova anche sul Monte Livata, in provincia di Roma, vicino a Subiaco. Sei piste (i tracciati sono particolarmente adatti per i principianti), la nuova seggiovia quadriposto, tre anelli per lo sci nordico, sentieri per le ciaspole e anche l'imminente realizzazione dello snowpark per gli snowboarder: non manca veramente nulla.



Se nel versante settentrionale del Terminillo troviamo il Campo Stella - Leonessa, sul versante meridionale, a Campoforogna, troviamo un'altra famosa stazione sciistica del Terminillo. Qui si trovano sia piste da sci che per gli snowboarder, con tracciati facili e difficili. Senza dimenticare l'indispensabile campo scuola. Non mancano, poi, la funivia, tre seggiovie e gli anelli per lo sci da fondo.



© Riproduzione riservata