© Riproduzione riservata

Con la sua serpentina di tornanti, la Lombard Street di San Francisco è. Nonché trafficate: il numero di turisti che tutti i giorni si mettono in coda per percorrerla è così elevato da causare un enorme, perenne ingorgo.Come in altri casi di sovraturismo in giro per il mondo, la situazione è ormai fuori controllo, tanto da avere spinto le autorità cittadine: i visitatori dovranno pagare un pedaggio e prenotare in anticipo.Il tratto di Lombard Street in questione è quello che scende dalla collina di Russian Hill, una sequenza di otto tornanti ripidissimi uno dopo l'altro che le hanno valso l'appellativo di. Si può percorrere solo in discesa e molto lentamente: il limite di velocità è di 8 km/h.Ogni anno attira due milioni di visitatori, chebloccando il traffico di interi isolati.Neanche a dirlo, agli abitanti della zona la situazione non fa particolarmente piacere. Nel tentativo di, l'amministrazione della città ha quindi approvato una proposta di legge per limitare l'accesso ai visitatori.Il progetto prevede di far pagare a chiunque voglia passare in Lombard Street (residenti esclusi)durante la settimana e 10 dollari nel weekend e nei giorni di vacanza. E non basterà presentarsi all'imbocco della strada con i soldi in mano: sarà necessarioindicando una data e un orario precisi.Tuttavia, la nuova regola non è già operativa: essendo la strada pubblica, la proposta di legge dovrà essere approvata anche dal governo dello stato della California.Leggi anche: