Dopo il successo dello scorso anno, torna la nuova edizione di REF Kids + Family, la speciale sezione del Romaeuropa Festival dedicata ai bambini e alle famiglie. Si tratta di una sorta di festival nel festival: fino al 25 novembre 2018 il Mattatoio di Testaccio diventa uno spazio su misura dei più piccoli, con spettacoli, installazioni, laboratori, talk a ingresso gratuito e anche un’area food.



Si tratta di un modo per presentare ai giovani i linguaggi contemporanei tipici del Romaeuropa Festival: danza, teatro, performance, musica, arti visive, il nuovo circo e video. In particolar modo, il 16-18 novembre non perdetevi gli spettacoli di Theâtre Des Tarabates: con La Brouille, dedicati ai bambini fino ai 3 anni, propongono una rivisitazione del classico teatro dei burattini.



Il 14-15 novembre, invece, arriva Glimpse di Oorkaan per bambini dai 2 ai 4 anni: è un concerto che permetterà ai più piccini di esplorare il mondo del suono.



Per i più grandicelli, poi, non dimenticate il secondo capitolo della trilogia Storia Sulle Spalle di Emanuela Dall’Aglio e Mirto Baliani: il 17-18 novembre andrà in scena Gretel e Hänsel del Teatro delle Briciole.

