Roma, 13 marzo 2019 - Se li contate tutti arriverete quasi a 15 giorni di possibili ferie. Tra il fine settimane di Pasqua e Pasquetta che cade il 21 aprile, i weekend, le feste del 25 aprile e del 1° maggio, avrete a disposizione tutto il tempo che serve per una bella vacanza. Che sia di pochi giorni o un po' più lunga, l'importante è partire: ecco allora 5 mete ideali per il maxi ponte di primavera.



SIVIGLIA

È una delle mete più gettonate degli ultimi anni, perfetta per essere visitata in un fine settimana lungo, irresistibile per chi ama la fiesta e le tapas tipiche della Spagna e in particolar modo della capitale andalusa. Siviglia offre un mix di divertimento e cultura, fra l'enorme cattedrale (una delle più grandi al mondo), l'architettura moresca che si fonde con quella iberica, i vicoli pieni di vita del centro storico e il cibo da strada spagnolo, che qui è tra i più buoni e meno costosi.



LISBONA

Le stradine che salgono vertiginose sui colli, i sapori e i profumi unici, un'accoglienza per i turisti fra le più calorose al mondo, la lingua musicale, il fado, i tram storici, il vino dolce e il baccalà in tutte le salse, i tramonti sul fiume e sull'oceano, la vita notturna movimentata... Quale che sia il vostro ideale di vacanza, la capitale del Portogallo saprà conquistarvi.



BUDAPEST E PRAGA

Potete sceglierne una, oppure visitarle entrambe, se avete l'opportunità di regalarvi una settimana di ferie. Sono due delle città più belle e romantiche d'Europa, ideali per una vacanza di coppia o tra amici. Partiamo da Budapest, capitale dell'Ungheria, una città dalla doppia anima divisa tra la vecchia Buda e la moderna Pest, armoniosamente integrate in un contesto urbano pieno di verde. Un pomeriggio in ammollo nelle terme, antiche o in stile Liberty, è un must.



A poco più di 500 km (raggiungibile agevolmente in treno, bus o aereo) c'è Praga. La capitale ceca è una bomboniera preziosa, imperdibile per chi ama arte e cultura, e allo stesso tempo perfetta per chi è alla ricerca di una vacanza divertente e che non costi uno sproposito.



CRETA

Il lungo ponte permette di avere tutto il tempo per godersi le meraviglie paesaggistiche dell'isola greca. Il clima non sarà caldo come a luglio e agosto, ma potrete comunque rilassarvi sulle splendide spiagge senza l'invasione estiva dei turisti. Un viaggio all'insegna del relax e della natura, lontani dai rumori e dai ritmi della città, consigliato a chi vuole staccare la spina dalla routine quotidiana.



MATERA

Rimanendo in Italia, non c'è anno migliore per andare a Matera: nel 2019 è la capitale europea della cultura e inoltre ospita una mostra itinerante con le opere di Salvador Dalì, motivi in più per visitarla se non ci siete mai stati e di tornarci se invece già la conoscete. È un luogo magico, con i sassi, le viuzze strette del centro storico, i ristoranti di cucina lucana: un presepe a cielo aperto unico al mondo. A seconda di dove partite, il viaggio potrebbe essere meno comodo rispetto a quello per le altre mete di questo ponte, ma non ve ne pentirete.





Leggi anche:

- Le 5 città europee da visitare in primavera

- Trekking sulle isole: i 5 sentieri più belli d'Italia

- Le 10 migliori città d'Europa per un weekend low cost

© Riproduzione riservata