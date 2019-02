© Riproduzione riservata

Dimmi da dove vieni, e ti dirò perché viaggi. I motivipiuttosto di un'altra possono essere diversi, e a volte anche di molto, in base alla loro nazionalità. Una ricerca del portale di viaggi Booking.com ha indagato appunto le preferenze e i gusti dei viaggiatori di varie parti del mondo.L'indagine ha attinto ai dati di una base molto ampia: oltre 53mila intervistati di 31 paesi diversi. A livello globale, eccofra quelle proposte dal sondaggio: tutti d'accordo sul "regalarsi un po' di relax" come motivo principale, seguito da "dedicare tempo a riposarsi a livello mentale", "fare esperienze che non potrebbero essere fatte a casa", "vedere più cose possibile" ed "essere liberi di fare quello che si vuole".Tuttavia, andando a spulciare le preferenze delle singole nazionalità emergono interessi peculiari. Ad esempio, per indonesiani, indiani e filippini conta soprattutto il fattore "io posso, voi no": la molla per andare in vacanza è. Gli argentini amano tornare in luoghi già visti e apprezzati, mentre i russi vanno a caccia di divertimento e i viaggiatori di paesi ad alto stress sociale e lavorativo (Germania, Giappone e Hong Kong) partono valigia in mano per "sottrarsi alle incombenze di tutti i giorni".E gli italiani? Concordano sulle due motivazioni generali più forti (relax e riposo mentale), ma a scalare propendono poi per, "trovare emozioni ed eccitazione" e "ottenere un cambiamento dal lavoro".Alcuni fattori hanno un peso maggiore di altri nella scelta della meta delle vacanze. La classifica globale mette in ordine:, quindi la pulizia, la presenza di bellezze naturali, la cucina locale e il clima.La top 5 degli italiani evidenza un'inclinazione maggiore sulle cose da vedere:, a seguire la pulizia, i monumenti storici iconici, le aree e quartieri storici e solo ultima la sicurezza personale. Colpisce l'assenza della cucina, che indica probabilmente una minore curiosità gastronomica rispetto ai viaggiatori di altri paesi. Booking.com riporta infinenel 2018, in base alle prenotazioni effettuate sul portale: Italia, Albania, Slovenia, Malta, Croazia, Grecia, Giordania, Austria, Marocco e Portogallo.Leggi anche: