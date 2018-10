E’ “solo” un tubero che cresce nel sottobosco, ma è una pallina profumata che vale oro: è il tartufo, il vanto da ben 55 anni di Sant’Angelo in Vado (PU). Stiamo parlando di uno dei borghi più belli d’Italia, nell’Alta Valle del Metauro, sulla dorsale appenninica che divide Marche, Umbria e Toscana. Qui dal 13 ottobre al 4 novembre torna la 55a Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche, la mostra più antica della Regione Marche e seconda in Italia per longevità solo ad Alba in Piemonte.

Il paese è un gioiello che riesce a coniugare la sua anima antica con l’attualità ovvero, restando in tema di tartufo, con la capacità di proporre al visitatore, una connotazione “green”, della Mostra. “Se ami la terra la terra ti ama – sostiene Romina Rossi, vicesindaco e assessore al Tartufo -, soprattutto in un territorio che fa dell’eccellenza prodotta il proprio vanto”. Il tartufo non è un prodotto di serra quindi… va cercato. E il “cavatore” è la persona indispensabile nella “Cerca al Tartufo” . Lo sanno bene a Sant’Angelo in Vado dove dal 1981 c’è il Centro Sperimentale di Tartuficoltura più importante d’Italia, eccellenza per la micorizzazione di piante tartufigene. La sua produzione, che nel passato ha raggiunto le 50.000 piantine l’anno, ha permesso di sviluppare tartufaie in tutto il mondo.

Tartufo bianco ma non solo: Sant’Angelo in Vado può essere definita un’eccellenza italiana nella produzione del Tuber Magnatum Pico (tartufo bianco), ma anche di tartufo nero e del marzuolo e questo per le caratteristiche del terreno, marmoso ed argilloso, che consentono la maturazione di varie specie di tartufo o un filetto al tartufo non sono mai “fuori stagione”. Come di consueto anche quest’anno torneranno due eventi. Il primo è in programma dal 19 al 21 ottobre ed è il 40esimo Motoraduno Internazionale che vede ogni anno la presenza di centauri da tutta Italia e da Inghilterra, Finlandia, Spagna, Germania, Francia, Austria e Polonia, il secondo è la consegna del Tartufo d’Oro (28 ottobre), evento mediatico di punta che vede arrivare ogni anno a Sant’Angelo in Vado personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e dell’imprenditoria.

L’anno scorso il premio andò, tra gli altri, a Luca Cordero di Montezemolo, nel 2016 a Gabriel Garko. A completare il ricco programma ci sono gli show cooking, con quattro appuntamenti (tutte le domeniche) all’interno del bellissimo palazzo Mercuri. Tra i cuochi chiamati a deliziare il palato dei presenti anche Antonio Ciotola, chef non vedente che ha trasformato in virtù questo suo limite utilizzando al meglio tutti gli altri sensi. E tra stand, spettacoli, conferenze e show cooking, consigliabile fare una visita alla Domus del Mito, una Domus gentilizia di 1.000 mq. perfettamente conservata che rappresenta il più importante e grande ritrovamento archeologico venuto alla luce negli ultimi 50 anni, e che testimonia le origini della città.

gloriaciabattoni@gmail.com