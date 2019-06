© Riproduzione riservata

Il passeggero alticcio, quello che tira calci al sedile… A tutti, prima o poi, è capitato di incontrare uno di questi esempi di maleducazione durante un volo. Ma quali sono? Lo ha indagato l'Airplane and Hotel Etiquette Study condotto dal portale Expedia, che ha interrogato oltre 18mila persone di 23 paesi del mondo in merito ai buoni comportamenti e alle cattive abitudini della gente in viaggio.Per gran parte degli intervistati, il più temuto e irritante risulta essere(43%): rumoroso, molesto e irrispettoso degli altri, è un soggetto imprevedibile con cui è estremamente difficile trattare durante un volo, capace di mettere in difficoltà tanto gli altri viaggiatori quanto il personale.Nella classifica del fastidio seguono(37%), il diffusore di germi (30%) che starnutisce e tossisce senza troppi riguardi per i vicini di posto,(29%) che puzza o che ha addosso troppo profumo, e, alla pari, il genitore disattento che non tiene sotto controllo il comportamento dei figli.Dallo studio emergono le differenze di atteggiamento dei viaggiatori di nazionalità diverse. Per esempio,in aereo sono gli statunitensi (42%), i meno propensi invece sono olandesi e giapponesi (21%). Questi ultimi sono anche quelli meno inclini ad aiutare un passeggero malato (19%), al contrario degli austriaci (57%) che invece offrono spesso un fazzoletto o una caramella per la tosse.I francesi (61%) sono quelli che si fanno meno problemi adche scalcia il sedile da dietro, gli austriaci (60%) i più diretti nel reclamare il bracciolo da un vicino che lo sta monopolizzando. Di fronte a un passeggero che si comporta in modo maleducato con gli assistenti di volo, in generale il 40% dei viaggiatori, mentre i più solleciti a intervenire sono gli indiani.