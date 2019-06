© Riproduzione riservata

Airbnb ha ampliato il suo catalogo di proposte con l'aggiunta di una nuova categoria, le Avventure che ti portano a vivere esperienze particolari della durata di più giorni. Per promuovere la novità, Airbnb ha impacchettato un tour che si annuncia imperdibile, almeno per i pochi che riusciranno ad approfittarne:, ispirato al romanzo del 1873 di Jules Verne.Ma se il viaggio del protagonista del libro, Phileas Fogg, era una rocambolesca corsa contro il tempo a bordo di piroscafi, treni, golette, elefanti e slitte, in questo caso. Non bisogna affrontare rompicapi logistici: basta presentarsi al punto di partenza, a Londra il 1° settembre, portandosi dietro giusto il passaporto, lo zaino e lo spirito di avventura.Il viaggio si svolge in dodici settimane e circumnaviga il globo, toccando sei continenti e diciotto paesi: dall'Inghilterra all'Uzbekistan,, dal Nepal alla Cina, e poi ancora Australia, Giappone, Stati Uniti, Cile e Islanda, prima di fare ritorno a Londra.In ogni tappa, gli esperti host locali accompagnano i viaggiatori alla scoperta delle attrazioni caratteristiche e li portano a vivere: si vola in mongolfiera, si dorme sotto le stelle nel deserto, si naviga fra le isole Galapagos, si cammina sui ghiacciai della Patagonia...Considerata la portata e la durata dell'avventura, il prezzo è un affare: 3817 sterline a persona (circa 4250 euro), che comprendono tutti gli alloggi, gli spostamenti e i pasti. Tuttavia,, anche se Airbnb non ha rivelato esattamente di quanti si tratta: solo pochi fortunati riusciranno a partire per il giro del mondo. Per provare ad accaparrarsi un biglietto, le prenotazioni aprono il 20 giugno sulla pagina dedicata