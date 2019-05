© Riproduzione riservata

Il 3 giugno cade, istituita a livello internazionale dalle Nazioni Unite per celebrare la bici nello sport e nella vita quotidiana. Un'occasione ideale, fra natura e arte, in giro per l'Italia: ne suggeriamo qui cinque da cui prendere spunto per una gita in giornata o per una vacanza sui pedali.Tre itinerari lungo le antiche vie d'acqua di Milano , alla scoperta di angoli di quiete e bellezza a due pedalate dal caos cittadino. Le escursioni lungo ilpartono dal centro, si percorrono in poche ore fra andata e ritorno e sono adatti a tutti (con qualche piccolo accorgimento vista la presenza di tratti sterrati).Scendiamo in Toscana per esplorare in bici una delle zone più suggestive della regione e d'Italia, le colline incantate del Chianti . Qui potete, per esempio, pedalare nelle colline del Chianti Classico con un tour che parte da Firenze, oppurecon spirito d'altri tempi lungo uno dei cinque percorsi su strade bianche dell'Eroica.Un piacevole itinerario urbano lungo 22 km fra andata e ritorno al punto di partenza, che: Villa Ada,Villa Borghese e Villa Doria Pamphilj. Il tracciato si compone di tratti su strada e sentieri nei parchi.Il promontorio montuoso del Conero offre uno scenario di rara bellezza, attraversato da numerosi itinerari in saliscendi da percorrere in bici. Ne suggeriamo tre di diversa lunghezza e difficoltà, checon le spiagge dell'Adriatico a portata di mano.È uno degli itinerari ciclabili più lunghi del Sud Italia . Parte dalla sorgente del fiume, a Rocchetta a Volturno, in Molise, efino a Capua. Si percorrere in due tappe, si snoda perlopiù su stradine sterrate e non presenta difficoltà particolari: affascinate e adatto a tutti.