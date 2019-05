© Riproduzione riservata

Mentre tutto il mondo attende con il fiato sospeso l'ultimo episodio de 'Il Trono di Spade', è stato inaugurato a Spalato. L'ubicazione non deve sorprendere: insieme ad altre località della Croazia , la città dalmata ha fornito diversi set per le riprese di 'Game of Thrones'. Ad esempio, le scene con i draghi incatenati nei sotterranei sono state girate nel vicino palazzo di Diocleziano.Ed è proprio un drago – o meglio,che spunta da un muro – ad accogliere i visitatori all'entrata del Game of Thrones Museum Split . All'interno li attende una studiata penombra fedele ai, mentre nell'aria si spandono essenze di cedro, lavanda, gelsomino e oli essenziali che evocano un'atmosfera arcaica e lontana nel tempo.L'esposizione copre trecento metri quadrati, suddivisi in aree tematiche incentrate, con statue a grandezza naturale di Daenerys, Jon Snow, Tyrion, Arya, Hodor (mentre "hold the door") e del Re della Notte.La collezione comprende fotografie scattate sul set, oggetti di scena,, teschi di drago, modellini delle città, della Barriera e di Castello Nero simili a quelli che si vedono nella sigla, oltre ovviamente alla replica del trono.I visitatori hanno a disposizionea 360°, dalla serie tv ai romanzi di George R. R. Martin. Concluso il periodo inaugurale, durante il quale l'ingresso è scontato a sette euro, il biglietto normale costerà 14 euro.Leggi anche: