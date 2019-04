© Riproduzione riservata

La fioritura dei ciliegi in Giappone è una meraviglia famosa in tutto il mondo. I giapponesi si affollano a migliaia sotto le fronde rosa per godersi lo spettacolo nel rito dell'hanami , per i turisti èper andare in vacanza da quelle parti.Esiste però un'altra fioritura meno nota fuori dal paese, ma che: quella dei glicini, qui chiamati fuji. Fioriscono fra metà aprile e metà maggio, sovrapponendosi ai ciliegi (fine marzo-metà maggio): scegliendo la latitudine e il periodo giusti, è possibilein un unico viaggio nel Sol Levante.A differenza degli alberi di ciliegio, le piante di glicine (o wisteria) crescono arrampicandosi sui muri o avvolgendosi intorno a pali e pergole. In questo modo è possibile guidarle e "scolpirle" in strutture architettoniche, da cui pendonodi disparati colori, a secondo della varietà: lilla, rosa, viola, azzurri, bianchi.Uno dei luoghi imperdibili in Giappone nella stagione dei fuji è l' Ashikaga Flower Park , a nord di Tokyo, dove vivono. Si passeggia sotto gallerie infiorate lunghe 80 metri e si può ammirare il Great Miracle Wisteria, che con oltre 140 anni di età è l'albero più antico di questo tipo in tutto l'arcipelago.Un'altra meta popolarissima è il Kawachi Fujien Wisteria Garden , nell'isola meridionale di Kyushu: ospitache si estende per centinaia di metri quadrati e due tunnel, uno lungo 80 metri e uno ben 110.Leggi anche: