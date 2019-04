© Riproduzione riservata

Per i cicloturisti in giro per la Toscana, il Chianti è senza dubbio. Collocato fra le province di Firenze e Siena, è un susseguirsi di dolci colline, vigneti, castelli e abbazie medievali, con una rete di piccole strade che attraversano affascinanti borghi medievali. Uno scenario fantastico per gli amanti delle due ruote.Il tour del Chianti Classico è un itinerario di circa 105 km che percorre alcune delle strade più caratteristiche di questa zona della Toscana. Per goderselo al meglio, concedendosi il tempo per gustare la cucina tradizionale e, l'ideale e di dividerlo in due o tre tappe.Parte da Firenze in direzione sud, verso i Colli Fiorentini, tocca il borgo di Tavarnelle Val di Pesa, attraversa la bellissima Val d'Elsa ed entra finalmente. Una sosta è d'obbligo per visitare l'Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano; si prosegue quindi alla volta di Panzano in Chianti, Volpaia e Radda in Chianti. Da qui, volendo, si può allungare il percorso seguendo uno degli itinerari dell'Eroica descritti sotto. Lasciando Radda,lungo la storica strada regionale Chiantigiana.Questi meravigliosi itinerari si snodano quasi completamente su strade bianche sterrate ed. Su di essi si svolge ogni anno l'Eroica, una emozionante manifestazione cicloturistica che rievoca il ciclismo del passato.Potete scegliere fra, ben segnalati e pedalabili per tutto l'anno; si parte tipicamente da Gaiola in Chianti. Il "Piccolo Chianti" è una passeggiata di 46 km (durata: circa 3 ore) per i cicloamatori meno esperti o per una scampagnata senza impegno. Il "Corto" misura 81 km (4-5 ore), il "Cento" 106 km, il "Medio-Crete Senesi" 135 km (10-12 ore) e il "Lungo" 209 km, che i pedalatori più allenati completano in circa 15 ore.Potete vedere qui i percorsi nel dettaglio La morfologia del territorio è adatta a quasi tutti i tipi di bicicletta. Ideale è sicuramente una bici da trekking, ma l'itinerario si può affrontare anche con una buona mountain bike, ibride e bici da corsa (ma in questo caso meglio evitare gli sterrati). Le strade del Chianti, ma andare con calma è il modo migliore per godersi il paesaggio e le bellezze artistiche che si incontrano nella regione.Leggi anche: