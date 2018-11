© Riproduzione riservata

Qua e là in giro per il mondo esistono alcuni hotel che si ispirano alle abitazioni degli hobbit de 'Il Signore degli Anelli', ma probabilmentequanto lo Shire Hollow. Tradotto suona tipo "il buco della Contea", che per chi non lo sapesse è il nome della regione dove vivono i mezzuomini.Lo Shire Hollow è una casa vacanze in affitto, a disposizione di chi desidera vivere l'esperienza di passare una notte da hobbit, ma senza dover stare chinati a metà: è tutto aumentato(il soffitto è alto più di due metri e mezzo). Si trova nella campagna inglese del Suffolk, non lontano da Cambridge, ed è ricavata all'interno di una collinetta che sorge nel mezzo di un piccolo bosco privato, circondata dal verde.Oltrepassata la porta di ingresso, rigorosamente rotonda, ci si ritrova in una serie di ambienti – sala da pranzo, soggiorno, cucina, camere e bagno – costruiti nello stile architettonico delle abitazioni di Hobbiville, con. Anche i mobili sono in stile, e l'illusione finale è notevole. Visto però che siamo nell'Inghilterra del 2018 e non nella Terra di Mezzo, la casa è dotata di tutti i comfort moderni: riscaldamento, energia elettrica, tv a schermo piatto e Wi-Fi.Dispone di due stanze per un totale di quattro posti letto. A seconda della stagione, i prezzi vannoper il soggiorno minimo di due notti. È possibile prenotare lo Shire Hollow sul sito dedicato Leggi anche: