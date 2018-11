Compatta, ecosostenibile, accogliente e alimentata attraverso un metodo particolare e interessante: il caffè. Negli Stati Uniti è sorta da poco una “tiny house” (le casette in legno moderne ed ecologiche in voga negli ultimi anni) di lusso che viene illuminata grazie ai fondi di caffè scartati, considerati da molti esperti come i combustibili del futuro.



IL CONTRIBUTO DI OLIVIA WILDE

Questa casetta da 275 metri quadrati è nata grazie a una collaborazione tra la città americana di Nashville, Dunkin’ Donuts, la Blue Marble Biomaterials (società di biochimica sostenibile) e l’attrice 34enne Olivia Wilde, apparsa nei cast di diversi film celebri come La ragazza della porta accanto e Tron: Legacy. La Wilde, nominata dal periodico Maxim come la donna più sexy del mondo nel 2009, si è sempre mostrata sensibile alle tematiche sociali e ambientali, e questa volta ha deciso di sostenere (anche economicamente) la realizzazione di un’abitazione eco-friendly mai vista prima d’ora.



IL COMBUSTIBILE DEL FUTURO

La “tiny house” viene completamente alimentata da una miscela di biocarburanti composta nell’80% da un olio estratto dai fondi di caffè. Questi, infatti, hanno le caratteristiche ideali per essere trasformati in un combustibile pulito, privo di impatto a livello ambientale. Secondo gli ideatori del progetto, da 170 chili di fondi di caffè buttati si può ricavare un litro di carburante.



I fondi di caffè scartati (dalla moka o dalle macchinette) contengono degli oli che, se vengono miscelati con l’alcol, producono una reazione chimica in grado di generare il carburante. Questo prodotto finale, quindi, può essere utilizzato per alimentare le abitazioni: ecco perché viene spesso definito come il combustibile del futuro.



IL LUSSO IN UNO SPAZIO RISTRETTO

La “tiny house”, inoltre, è rivestita esternamente da legno di cedro scuro e pannelli di acciaio corten (caratterizzato da un colore marrone) per rimandare alla rilevanza del caffè in questo progetto. L’interno, al di là delle dimensioni contenute, è lussuoso e confortevole. Soppalco, vasca idromassaggio, cucina con ogni accessorio, un tavolo da pranzo (nascosto in un vano sotto al pavimento), elettrodomestici a basso consumo energetico: c’è veramente di tutto. La casa è stata presentata a New York all’interno del Madison Square Park, per poi essere trasportata fino a Nahant (Massachusetts) e sbarcare temporaneamente su AirBnb.