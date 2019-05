Dopo l'uscita al cinema di 'Avengers: Endgame', il sito di prenotazioni kiwi.com ha registrato un picco di ricerche di voli per New Asgard, che in realtà non esiste. Nel film è uno sperduto villaggio della Norvegia, dove il dio del tuono Thor si è ritirato lontano dal mondo dopo la sconfitta degli eroi per mano di Thanos in 'Infinity War', ma evidentemente molti fan non sono consapevoli che si tratta di una località fittizia.



Le scene ambientate nella nuova Asgard sono state girate a St Abbs, un borgo marinaro di poche dozzine di anime che si trova sulla costa scozzese, a breve distanza dal confine con l'Inghilterra. Il piccolo porto in pietra, le casette caratteristiche e i panorami selvaggi ne hanno fatto la location perfetta per questa parte della pellicola.



Non è la prima volta, per i film dell'Universo Marvel, che la linea tra fantasia e realtà si confonde. Era già accaduto con 'Black Panther' (2018), che aveva spinto molti aspiranti visitatori a cercare informazioni per una vacanza a Wakanda, il paese africano immaginario dove si svolge la storia.



Il sito hotelscan.com, per esempio, aveva segnalato un aumento del 620% di ricerche per il Wakanda Water Park, un parco acquatico in Wisconsin che ovviamente non ha nulla a che fare con il Wakanda dell'eroe Marvel. Hotels.com aveva invece rilevato impennate di interesse per località con nomi simili: Wauconda e Makanda in Illinois, Wakaya nelle Fiji e Wakkanai in Giappone.





