© Riproduzione riservata

Godetevi l'atterraggio – o il decollo. Il posto al finestrino non è particolarmente ambito dai passeggeri che volano spesso, ma alcuni aeroportiche vale davvero la pena di viaggiare incastrati. Come quelli della classifica Top 10 Scenic Airports 2019 elaborata da PrivateFly, un sito di noleggio di jet privati, che ha condotto un sondaggio su migliaia di viaggiatori invitati a sceglierefra le 129 selezionate da una giuria di esperti.Per il secondo anni di fila il titolo di pista più mozzafiato va all'aeroporto di Donegal, una singola, sottile striscia di cemento su cui operano solo due tratte, da Dublino e da Glasgow. È situato su un promontorio nel nord dell'Irlanda,. Fa un effetto simile anche il secondo classificato, l'aeroporto della remota isola di Barra, nelle Ebridi Esterne.Fra gli altri classificati nella top 10, spicca l'Aeroporto Internazionale Principessa Giuliana, sull'isola caraibica di Sint Maarten: la pista è così vicina alla spiaggia che gli aerei passano a. Ai viaggiatori piacciono molto anche gli scali a ridosso del cuore delle grandi città, come il Toronto-City Billy Bishop che sorge su un'isola del porto, o il London City che regala ai passeggeri una vista impareggiabile sulla capitale inglese.Nella lista compare al decimo posto, quello di Aosta, con le montagne più impressionanti delle Alpi a fare da cornice.1. Donegal – Irlanda2. Barra – Scozia3. Nizza – Francia4. Orlando Melbourne International Airport – USA5. Sint Maarten – Regno dei Paesi Bassi6. Saba – Regno dei Paesi Bassi7. Queenstown – Nuova Zelanda8. Toronto-City Billy Bishop – Canada9. London City – Regno Unito10. AostaLeggi anche: