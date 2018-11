Nell' Oceano Indiano, al largo della costa orientale dell'Africa, di fronte al Mozambico, c’è un arcipelago che non è né Africa né India, ma un mondo a parte, bellissima e unica: è il Madagascar.

Madagascar è la quarta più grande isola del mondo e ci vive il 5 per cento delle specie animali e vegetali del mondo, l'80 per cento delle quali sono endemiche del Madagascar. Questo vuol dire che solo qui troverete diverse specie di lemuri, oltre 250 specie di rane, numerose specie di camaleonti e i baobab (che comunque si trovano anche in altre zone dell’Africa).

La maggiore isola dell’arcipelago malgascio, dopo l’isola principale di Madagascar è Nosy Be, a soli 8 km. dalla costa, nel canale di Mozambico. La vegetazione è lussureggiante, il mare ha sfumature incredibili di blu e di azzurro ed è ricco di pesci multicolori, la gente è affabile, il cibo ottimo: ideale per una vacanza che riunisca l’aspetto selvaggio e comunque un po’ avventuroso della natura, a tutti i comfort di resort perfettamente inseriti nell’ambiente circostante (e che danno da vivere alla popolazione locale).



Ecco 10 cose da sapere e da fare per godersi al meglio la vacanza



1 Nosy Be



A Nosy Be la risorsa principale è il turismo, che dà da vivere a oltre 65 mila persone, un mix di etnie (provenienti da Indonesia, Africa, India, Cina) che vivono in modesti villaggi. Il Madagascar è poverissimo, ma la mitezza del clima e l’abbondanza delle risorse elargite dalla natura (dai frutti tutto l’anno al mare pescosissimo) fa sì che non si soffra veramente la fame. A Nosy Be poi l’allevamento di zebù (denotano la ricchezza di una famiglia, vengono usati per lavorare i campi e in occasioni di cerimonie particolari diventano parte del menù), le coltivazioni di vaniglia (che ha fama di essere la più buona del mondo) e di ylang-ylang (i cui fiori sono ricercatissimi nella distillazione delle essenze in profumeria) e di spezie (il pepe è molto pregiato, sia quello nero che quello rosso, profumatissimo) rappresentano un ulteriore importante introito.



2 Quando andare



Nosy Be ha un microclima privilegiato, con temperature fra 25 e 30 gradi tutto l’anno. Perfetta per chi si vuol godere il mare d’inverno. Da gennaio/febbraio ad aprile sono un po’ più frequenti le piogge. Sul sito http://www.nosybe.com ci sono tutte le informazioni utili.



3 Dove alloggiare



L’Andilana Beach (resort italiano della catena VOIhotels, gruppo Alpitour) si trova a Nosy Be: è una costruzione in stile coloniale che affaccia su due lunghe bellissime spiagge, una dalla vivace animazione tipica dei villaggi Bravo, l’altra, la spiaggia delle Tartarughe più quieta e dedicata a chi ama il relax. Alle spalle dell’hotel sorge un giardino tropicale di 15 ettari con uno parco protetto dove vivono lemuri, coccodrilli, camaleonti, tartarughe ecc.

Gli ospiti possono poi usufruire di una grande piscina, beach volley calcetto, canoe, due campi da tennis, tiro con l’arco, palestra, minigolf, percorso salute.

Particolarmente curata la ristorazione: con servizio a buffet nel ristorante Ravinala e serate a tema nel ristorante Pily Pily situato su un isolotto roccioso e boscoso, collegato da un istmo di sabbia.

Info e prenotazione (soggiorni in camera doppia, con assolutamente tutto incluso) su https://andilanaresort.com; www.alpitour.it.

Il Bravo Andilana Beach di Nosy Be, di cui il gruppo ha la gestione, oltre che la proprietà, ha ottenuto il riconoscimento di miglior Beach Resort dell’Oceano Indiano e di miglior resort del Madagascar, conferito ai World Travel Awards, per il quarto anno consecutivo: è Indian Ocean Leading Beach Resort 2018 e Madagascar Leading Resort 2018.

Ma l’Andilana non è l’unico hotel del gruppo VOI ad ottenere premi prestigiosi. Il VOI Alimini Resort (Otranto, Puglia) ha infatti ricevuto il Bimboinviaggio Award, come miglior villaggio per le famiglie in Italia e VOIhotels è al 3°posto della categoria “Miglior attività social media marketing per le strutture ricettive aggregate” all’Hospitality Social Awards 2018



4 Tre isole in un giorno… lemuri compresi

In barca in un solo giorno si scoprono tre isole: Sakatia con un mare verde smeraldo e un caratteristico villaggio di pescatori, Nosy Tanikely parco nazionale marino gioia di chi fa snorkelling, e Nosy Komba famosa per la sua popolazione di lemuri Macaco, specie endemica di Nosy Be. Qui si incontrano lemuri ghiotti di banane, buffi animali che sembrano usciti da un film di Walt Disney: le femmine hanno la pelliccia bionda, i maschi sono tutti neri. Qui c’è anche il villaggio dei pescatori di Ampagorina dove si possono comprare oggetti di artigianato locale, tovaglie ricamate dalle donne del villaggio, e baccelli di vaniglia.



5 Strani animali nella riserva



Nella riserva di Lokobe si arriva dopo quasi un’ora di piroga (non si è obbligati a remare ma viene spontaneo sfidarsi fra equipaggi…). La guida è abilissima a scovare gli animali, quindi si fanno incontri con famiglie di lemuri (compresi quelli notturni che dormono con gli occhi aperti), serpenti boa constrictor. (arrotolati sui rami a caccia dei poveri lemuri), uccelli, rane minuscole e coloratissime e il camaleonte più piccolo del mondo (la Broochesia Minima, che raggiunge una lunghezza massima di poco più di 30 millimetri). In questa foresta fitta che pare inospitale cresce la palma del viaggiatore, ricca di acqua, che rappresenta la salvezza per chi dovesse perdersi in questi luoghi.



6 Gita al faro



Una lingua di sabbia bianca lunga quasi 2 km. che appare e scompare in base alla marea, unisce l’isola di Nosy Iranja Be (la grande) e Nosy Iranja Kely (la piccola). È una riserva naturale dove nidificano le tartarughe marine e i granchi da cocco, un luogo magico di straordinaria bellezza, dal mare che invita a bagni lunghissimi. Il faro è il punto più alto dell’isola di Nosy Iranja, o isola delle tartarughe, con un’acqua che va dal turchese allo smeraldo, In questa isola c’è un villaggio di pescatori dove si possono comprare tovaglie ricamate. Lì vicino, semplici tavoli di legno accolgono i turisti per un pranzo tipico con pesce cucinato all’istante.



7 Snorkeling e immersioni



Se crogiolarsi su una spiaggia è una tentazione incredibile, anche gli abissi marini lo sono: i fondali corallini ospitano una numerosa fauna sottomarina: pesci pagliaccio, pesci balestra, barracuda, mante, stelle di mare, anemoni, delfini. Molto belle le spiagge di Ambatoloaca e Madirokely e quella di Andilana, a nord dell’isola.



8 Il capoluogo Hell Ville



Hellville (o Hell Ville) è la città più grande e il capoluogo dell’isola di Nosy Be e conta oltre 30.000 abitanti. Qui nel 1839 approdò il capitano della Marina francese Pierre Passot, che per incarico del Governatore di Bourbon (oggi isola della Reunion) cercava un luogo per un porto militare in Madagascar. Il nome Hellville fu dato in omaggio a quel Governatore, Louis de Hell. Tutti i servizi amministrativi e commerciali sono concentrati nella città, che consta di edifici in stile coloniale francese che hanno visto tempi migliori e modeste casupole e baracche, alcune delle quali ospitano mercatini dove le tovaglie ricamate sono i manufatti più tipici e richiesti. Da non perdere il Bazar Be, il grande mercato coperto dove si mescolano i colori della frutta tropicale, i profumi della vaniglia e delle spezie, i sapori dello zenzero e delle salse di mango fatte in casa vendute in bottiglie d’acqua riciclate.



9 L’albero sacro



A circa due chilometri e mezzo a sud da Hell Ville sorge il sito dell’Albero sacro, in località Mahatsinjo. Ficus Benghalensis o Baniano. Gigantesco (copre una superficie di circa 5000 mq), è sacro perché secondo una leggenda diede rifugio a una regina e al suo seguito durante una sanguinosa sommossa. La religione animista si mescola ad antiche storie e il visitatore viene introdotto in una sorta di labirinto formato dall’albero stesso coi suoi innumerevoli tronchi e liane, seguendo antichi rituali e indossando panni particolari. E ancora oggi i malgasci in questo luogo chiedono agli antenati protezione, salute, prosperità lasciando offerte come frutta, miele e rhum in una zona circondata da tessuti rossi e bianchi, i colori del regno Sakalava.



10 Specialità in tavola



Dello zebù non si butta niente, la carne è pregiata e con corna e ossa si realizzano dei souvenir. Gli zebù sono sinonimo di ricchezza e si mangiano solo in occasioni importanti. La dieta quotidiana locale prevede riso, frutta (ananas, cocco, banana, avogado, mango, papaia, jak fruit, ecc.), pesci, gamberetti, granchi (le donne dei villaggi sono bravissime a cucinare).

Se nei resort si trovano molti piatti internazionali, da provare comunque è la cucina locale, incentrata principalmente sul pesce: è ottimo arrostito e soprattutto durante le escursioni non è difficile trovare improvvisate tavole di legno apparecchiate sommariamente … ma con sontuose grigliate a base di ottimi piccoli e saporiti barracuda.

