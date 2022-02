Dal 2011 al 2017, i cento episodi della serie TV 'Teen Wolf' hanno raccontato le avventure dell'adolescente Scott McCall (interpretato da Tyler Posey), che diventa un licantropo, lotta per affermarsi all'interno del branco, combatte creature soprannaturali, si fa amici e nemici e già che c'è conquista i cuori di molte fan e molti fan. Ora Posey tornerà a vestire quei panni, e sperabilmente a ottenere il medesimo successo di pubblico, grazie al film 'Teen Wolf The Movie'. Si tratta di un sequel rispetto al telefilm e prevede il ritorno in scena di buona parte del cast originale: per esempio Crystal Reed, Holland Roden, Colton Haynes e Shelley Hennig, mentre pare che mancheranno all'appello Dylan O'Brien, Arden Cho e Tyler Hoechlin.





Tyler Posey protagonista di 'Teen Wolf The Movie'

La trama è ancora una volta ambientata nella cittadina fittizia di Beacon Hills. Ritroviamo Scott McCall ormai cresciuto, ma ancora maschio alfa dei lupi mannari, e ritroviamo tutta una serie di. Una di queste, in particolare, si rivela presto come una delle più potenti e pericolose mai affrontate prima. Toccherà dunque al nostro eroe riunire gli alleati di un tempo, trovarne di nuovi e guidare la carica che salverà, si spera, Beacon Hills e con essa il mondo intero.La sceneggiatura di 'Teen Wolf The Movie' è stata scritta da, creatore della serie TV originale e anche di un altro grande successo della televisione statunitense, cioè. Davis si è cimentato per la prima volta con il formato cinematografico e ora è in attesa che un regista si unisca al progetto e trasformi le sue pagine in immagini in movimento. L'uscita del film è già prevista in streaming su Paramount+.