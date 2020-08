Essere un allenatore di calcio è impresa non da poco, perché sei al centro dei riflettori e se la tua squadra perde piovono insulti come non ci fosse un domani. Se poi ricopri quel ruolo senza avere esperienza, anzi arrivando dal football americano, allora sei nei guai: è lo spunto narrativo che nutre 'Ted Lasso', la serie TV che Apple TV+ pubblica in streaming a partire da venerdì 14 agosto. Si tratta di una commedia che nasce da un personaggio comico già esistente, quello inventato e interpretato dall'attore Jason Sudeikis per comparire sul network statunitense NBC Sports. La visione è consigliata ad abbonati maggiorenni.





La trama racconta dell'allenatore di un piccolo team di football americano che accetta di attraversare l'oceano e andare in Inghilterra e prendere in mano le redini di. Conosce poco o niente di quello sport, non ha idea della differenza fra essere del Galles o della Scozia (una bestemmia, oltremanica), però inizia comunque il suo nuovo lavoro, scontrandosi con un mondo per lui tutto nuovo.'Ted Lasso'per i promo realizzati da NBC Sports in relazione alla copertura di quel che succede nella Premier League, l'equivalente inglese della nostra serie A. La trasformazione in serie TV è avvenuta grazie al medesimo Sudeikis, che ha portato in dote l'esperienza maturata come autore del 'Saturday Night Live' ed è stato affiancato da Bill Lawrence, che ha scritto fra le altre cose, 'Cougar Town', 'Rush Hour' e 'Spin City'. Sulla carta, un team comico solidissimo.A proposito del: accanto al protagonista Jason Sudeikis compaiono fra gli altri Juno Temple, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Bronson Webb, Jeremy Swift e Nick Mohammed.La prima stagione di 'Ted Lasso' è composta da, che Apple TV+ pubblica in streaming a partire dal 14 agosto, con cadenza settimanale, e che sono giudicati adatti a un pubblico adulto (soprattutto per il linguaggio adottato).Leggi anche: