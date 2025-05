Teatro di strada e circo contemporaneo. Weekend di eventi

Un programma ricchissimo, con 40 appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico, più di 75 artisti e 16 compagnie internazionali da 9 Paesi. Nell’anno del suo ventesimo anniversario, da oggi a domenica, Fondazione Riccardo Catella porta ancora una volta nei prati di BAM, nel cuore di Portanuova, l’energia e la poesia di BAM Circus – Il Festival delle Meraviglie al Parco, ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella. Sempre più internazionale, il festival dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada a stretto contatto con la natura torna quest’anno con una quarta edizione che si sviluppa attorno a un tema profondo e universale: la fragilità e la vulnerabilità umana – filo conduttore che attraversa l’intera programmazione culturale 2025 di BAM – celebrando il coraggio di andare oltre i limiti , siano essi fisici, emotivi o psicologici, e il senso di meraviglia che nasce dalla volontà di superarli. Dalla mattina alla sera, sarà un susseguirsi di acrobazie mozzafiato, performance oniriche e poetiche, installazioni e parate partecipative, spettacoli teatrali emozionanti, esibizioni scenografiche, clownerie a sorpresa, talk sulla Meraviglia, laboratori per bambini e adulti, incursioni artistiche, capaci di emozionare un pubblico di tutte le età. Il Festival ospiterà poi il primo appuntamento di BAM Community Talent, l’innovativo contest per giovani artisti tra i 14 e i 30 anni realizzato con Fondazione di Comunità Milano per promuovere e valorizzare il talento e la creatività giovanile. Le migliori quattro compagnie selezionate nella prima tappa, dedicata al circo contemporaneo e al teatro di strada, avranno l’opportunità di esibirsi domani e domenica a BAM Circus.