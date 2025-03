Teatro da non perdere. Con ’Autoritratto’. Enia parla di mafia

Un ‘Lungo viaggio verso la notte’ quello in cui ci accompagneranno, fino al 30 marzo, Gabriele Lavia e Federica Di Martino protagonisti al Teatro Strehler di Milano del capolavoro di Eugene O’Neill. Ambientato nel 1912, il dramma, potente e struggente, racconta una giornata della famiglia Tyrone, tra conflitti, dipendenze e segreti dolorosi. Al Teatro Grassi fino al 17 aprile Davide Enia sarà protagonista in scena con il suo ‘Autoritratto’, un’orazione civile dedicata alla comunità di Palermo costretta a convivere con la mafia. "Affrontare per davvero Cosa Nostra - racconta Davide Enia - significa iniziare un processo di autoanalisi. Non volere quindi capire in assoluto la mafia in sé, quanto cercare di comprendere la mafia in me". Intrecciando cunto e parole, corpo e dialetto, "gli strumenti che il vocabolario teatrale ha costruito nella mia Palermo", Enia esplora quella che definisce la nevrosi dei suoi concittadini nei confronti della criminalità organizzata.

A Cernobbio, appuntamento con ‘Le 4 stagioni di Villa Erba’, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como, con ingresso gratuito a partire dalle 10 nella grande villa che appartenne a Luchino Visconti. Alle 18, nel patio della villa, da non perdere lo spettacolo ‘Lo specchio di Borges - La storia di un libro e della biblioteca illimitata’, con letture di Massimiliano Finazzer Flory accompagnate da musiche di Astor Piazzolla, alla fisarmonica Sergio Scappini, e coreografie di tango argentino. La performance è organizzata con il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.

Domenica alle 15.30 al Teatro Donizetti di Bergamo si conclude la Stagione di Operette con ‘Scugnizza’, operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Mario Costa. A portarla in scena sarà la Compagnia d’Operette Elena D’Angelo.

Roberto Canali