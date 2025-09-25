Le interviste a Taylor Swift oggetto di un originale studio sull’accento in inglese

Taylor Swift è da tempo un fenomeno della nostra epoca che va ben oltre la musica. E dopo che all’analisi dei suoi testi è stato in passato dedicato un corso universitario, il suo stesso modo di parlare è diventato oggetto di studio.

Due ricercatori dell’Università del Minnesota hanno deciso di analizzare un materiale sorprendente per comprendere i meccanismi dietro il cambiamento di accenti e pronunce: le interviste alla famosa cantante. Ecco perché e cosa hanno scoperto.

Perché proprio Taylor Swift

Miski Mohamed e Matthew Winn, i due studiosi di linguistica il cui lavoro è stato pubblicato sul The Journal of the Acoustical Society of America, hanno spiegato di aver pensato a Taylor Swift perché rappresenta un caso ideale per il loro tipo di analisi: è stata intervistata moltissime volte nell’arco di molti anni e i suoi spostamenti geografici - dalla natia Pennsylvania a Nashville, fino a New York City - hanno creato condizioni favorevoli per osservare eventuali adattamenti “dialettali” nella pronuncia.

Non si è trattato però di un’impresa semplice. Dopo che sono stati selezionati ben 1.400 suoni vocalici tratti da interviste rilasciate da Taylor Swift in fasi diverse della vita, ogni vocale è stata misurata in dieci punti per ricostruire con precisione il movimento articolatorio. Grazie a uno speciale software, i due ricercatori hanno quindi potuto analizzare le risonanze vocaliche, ossia le tracce acustiche che rivelano in dettaglio la pronuncia di una persona. Un lavoro certosino che ha però dato i suoi risultati...

Cambia la situazione, cambia l’accento

Dall’incredibile mole di suoni è emerso che durante il periodo trascorso a Nashville Taylor Swift ha adottato tratti caratteristici dell’accento del Sud, come per esempio la monottongazione del dittongo “ai” (ovvero la sua trasformazione in una vocale semplice) e l’anteposizione della vocale “u”.

Secondo i due esperti, questo cambiamento nel modo di parlare non è stato casuale, ma è stato adottato da Taylor Swift per inserirsi più facilmente nel mondo della musica country, utilizzando proprio il suo accento come un segnale di autenticità. Corretta o meno la tesi, è però un dato di fatto che quelle variazioni della pronuncia sono scomparse una volta che la cantante è tornata a vivere nella natia Pennsylvania.

Un ulteriore e rilevante novità è stata poi registrata con il trasferimento a New York City, quando nelle interviste la cantante ha iniziato ad avere un tono di voce più basso rispetto a prima. Sempre secondo i ricercatori, questa volta il cambiamento sarebbe stato innescato dal voler rafforzare anche dal punto di vista del timbro vocale la propria autorevolezza, soprattutto in una fase della carriera in cui Taylor Swift ha iniziato sempre più ad affrontare nelle interviste temi delicati come il femminismo, il diritto di espressione dei musicisti e diverse questioni sociali.

Un caso unico, ma esemplare

Nel commentare la loro ricerca, Miski Mohamed e Matthew Winn hanno sottolineato che - pur nella sua originalità e peculiarità - il caso di Taylor Swift dimostra che la lingua e la pronuncia nella lingua inglese non sono elementi fissi, bensì strumenti che le persone modulano in base al contesto e agli obiettivi comunicativi. E che gli accenti possono modificarsi in seguito a cambiamenti di residenza, ma sono anche legati a fattori sociali, di età e di status.