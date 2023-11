Taylor Swift, la tragedia in tour: fan muore per il caldo

Tragedia per Taylor Swift. La cantautrice americana dei record, impegnata nella parte sudamericana del proprio tour, sta vivendo un momento difficile a causa della morte di una fan che era in attesa dell'inizio del concerto di Taylor Swift a Rio de Janeiro.

La ragazza, Ana Clara Benevides Machado, aveva 23 anni: è stata stroncata da un attacco cardiorespiratorio provocato probabilmente dal caldo senza precedenti che investe da alcuni giorni la città. Ana Clara Benevides Machado era stata esposta a lungo a una temperatura prossima ai 40 gradi, in attesa dell'inizio dello spettacolo e sarebbe svenuta pochi minuti dopo l'apertura dello show che aveva portato allo stadio di Rio de Janeiro 60mila fan.

L'episodio ha segnato profondamente Taylor Swift, che ha voluto affidare il proprio dolore a una story su Instagram: "Non posso credere di star scrivendo queste parole, ma è con il cuore spezzato che dico che stasera abbiamo perso una fan prima del mio spettacolo. Non posso nemmeno spiegarvi quanto sono devastata da questo. So molto poco di lei, tranne che era incredibilmente giovane e vitale. Non potrò parlare di questo dal palco perché mi sento sopraffatta dal dolore anche solo quando provo a raccontarne. Ora sento profondamente questa perdita e il cuore è spezzato. Il mio pensiero va a lei, alla sua famiglia e ai suoi amici. Questa è l'ultima cosa che pensavamo sarebbe potuta succedere quando abbiamo deciso di portare questo tour in Brasile".