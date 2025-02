Taylor Swift e Blake Lively, amicizia finita. La popstar espelle l’attrice dal suo palco al Super Bowl

New York, 8 febbraio 2025 – Taylor Swift e Blake Lively, fine di una grande amicizia. Potrebbe essere questo il titolo per la ‘rottura’ tra le due star, l’una del pop, l’altra del cinema, che non saranno più una di fianco all’altra all’evento Usa per eccellenza.

La finale del Super Bowl 2025 tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, che andrà in scena nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, non vedrà infatti le due ‘ex’ amiche a abbracciarsi sullo stesso palco.

La megastar Swift ha infatti estromesso Lively dalla sua ‘tribuna d’onore’.

Ma perché l’attrice di This is Us è stata messa all’indice se fino a pochi mesi fa era la migliore amica della pop star?

Secondo quanto riporta Tmz, la ‘colpa’ di Blake Lively sarebbe quella di aver tirato

in causa la cantante nella battaglia legale che la oppone al regista e co-star Justin Baldoni. Taylor, secondo il sito di gossip Tmz, non ha gradito quanto scritto da Blake a Justin che lei era come Khaleesi (il personaggio di Trono di Spade) e il marito Ryan Reynolds e la megastar della musica erano i suoi "draghi".

Blake è stata in passato ospite d'onore di Taylor a vary match della squadra dei Chiefs di cui il boyfriend della cantante Travis Kelce è tight end. Non questa volta però, stando a Tmz.

E a proposito di Kelce e Swift, a poche ore dall’evento globale dove sport e spettacolo si fondono, i bookmaker si scatenano.

Si va dall'inquadratura di Swift durante l'inno nazionale nel prepartita (offerta a 4,50), al numero di riprese della cantante durante il match, (almeno sette valgono 1,67 volte la posta). E poi la scommessa più attesa: la vittoria dei Chiefs e la proposta di matrimonio di Kelce, un finale da favola a 8,50. Per quanto riguarda il titolo Chiefs e Eagles si ritrovano per la rivincita dopo il Superbowl 2023 vinto dalla squadra di Kansas City: la tripletta dei Chiefs (campioni anche nel 2023) è avanti su 888sport a 1,83 contro il 2,02 del team di Philadelphia.