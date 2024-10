Taylor Mega furiosa: la sorella e l’ex “partiti per un viaggio romantico. Le mer*e dell’anno”

Taylor Mega rossa di rabbia. Dopo la comparsa nel video di l’infanzia difficile di un benestante, l’ultimo pezzo di Fedez nel dissing con Tony Effe, e l’ammissione di aver avuto rapporti sessuali con il rapper di Rozzano (al tempo ancora sposato con Chiara Ferragni), l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è tornata a far parlare sè.

Lo sfogo social di Taylor Mega

Compleanno amaro

Oggi, in occasione del suo 31esiamo compleanno, l’influencer ha, come di consueto, condiviso su Instagram gli auguri di amici e fan. L’aria di festa e amore sul profilo di Taylor è però durata giusto una manciata di stories prima di finire in una lunga invettiva contro la sorella e l’ex fidanzato, colpevoli di essere partiti insieme per un viaggio romantico. “La sera del mio compleanno, quanto sei carina per questo splendido regalo”.

L’attacco alla sorella e all’ex fidanzato

“Il premio miglior mer*a dell’anno va a pari merito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme”, le prime parole dell’ex GF Vip consegnate ai suoi followers. Poi il “comunicato” assume toni sempre più aspri nei confronti della sorella: “Che bravissima ragazza di GRANDISSIMI VALORI. Sarai sempre la seconda scelta, ringrazia che ti sto regalando un po’ di visibilità”, poi le bordate al ragazzo: “Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza”. Le accuse al misterioso uomo passano dal furto allo stalking: “Chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerizzarti (come faceva con me).”

Lo sfogo

Taylor nelle storie seguenti analizza la questione più in profondità, rivelando anche un pizzico di amarezza per l’ennesima delusione procuratagli dalla sorella: “Sono in vena di confessioni”, attacca l’influencer. “Non è la prima volta che si prende i miei ‘scarti’ per ripicca o per farsi le vacanze sugli yacht perché sì, la favola della ragazza che pensa solo alla famiglia e al lavoro è una favola. La prima volta ti posso capire, poverina, magari non si rendeva conto di quello che faceva, poverina magari avere una sorella così ingombrante, essere conosciuta sempre e solo come ‘la sorella di’, la faceva sentire inferiore e questo era il suo modo per sentirsi superiore”

“Complimenti al cogl***e che ha distrutto una famiglia”

Mega poi conclude la sua lunga lettera tirando le conclusioni sul suo rapporto con la sorella: “Ho sopportato per anni. Ho pianto per anni per lei. E anche sta notte ho pianto tutta la notte nonostante le tante gocce per calmarmi. Sono stufa di stare zitta e guardare e fare sempre la superiore”. Poi, infine, un pensiero per il dolore che questa spaccatura familiare provocherà nei genitori: “Mi dispiace per i miei genitori che non si meritano queste storie, ma non me lo meritavo nemmeno io. Complimenti a sto cogli**e psicopatico che ha distrutto una famiglia”