I tavoli di design aggiungono stile e personalità alla casa

I tavoli di design sono un elemento fondamentale nell'arredamento di qualsiasi ambiente. Oltre alla loro funzionalità pratica, i tavoli di design aggiungono un tocco di stile e personalità agli spazi. Tuttavia, con la vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato, può essere difficile scegliere i tavoli di design più alla moda. Questa guida fornirà utili suggerimenti su come selezionare il tavolo di design perfetto per il tuo ambiente.

Contesto

Il modo di vivere la casa cambia nel tempo e allo stesso modo evolve l’arredamento. La sala da pranzo, ad esempio, spesso diventa un'estensione della cucina o fa parte di un ampio open space che comprende anche l'ingresso. È il motivo per cui, in fase di acquisto, non possono essere considerate in modo univoco e rigido le caratteristiche di un tavolo, che deve poter adattarsi in modo flessibile al contesto circostante, nonché allo stile generale dell'ambiente in cui viene collocato. Per scegliere bene i tavoli di design, dunque, è necessario considerare diversi fattori.

Forma

Prendiamo, per esempio, il tavolo da pranzo che, oltre al gusto personale, dovrebbe tenere conto dell’effettivo spazio disponibile, del numero di persone che quotidianamente utilizzeranno questo pezzo d’arredamento e dello stile degli altri mobili presenti nella sala o nella cucina. Una forma rettangolare è quella che va per la maggiore potendo ospitare più commensali, soprattutto se si tratta di un modello allungabile. Nel caso del tavolo rotondo, invece, è richiesto più spazio, ma con il vantaggio di ridurre le distanze e creare un'atmosfera più conviviale. Il tavolo quadrato, infine, si adatta bene alla geometria dell'ambiente, consentendo di ottimizzare gli spazi, specialmente nelle sale da pranzo più piccole, in cui è importante eliminare il superfluo e sfruttare in modo strategico ogni centimetro libero.

Materiale

La scelta del materiale dei tavoli di design è importante sia dal punto di vista funzionale sia secondo una prospettiva estetica. È possibile trovare molte soluzioni che combinano materiali diversi. Ad esempio, un piano in legno massiccio con gambe in cristallo può offrire la praticità di una struttura robusta unita alla leggerezza e all’eleganza di supporti trasparenti che valorizzano l'ambiente, senza appesantirlo visivamente. Un’altra combinazione gradevole è quella che abbina vetro e metalli, un mix protagonista di molte sale da pranzo contemporanee. Altri accostamenti vincenti possono essere tra vetro e marmo o legno e marmo.

Colore

Anche le caratteristiche cromatiche di un tavolo di design possono avere un impatto significativo sull'aspetto generale della stanza. Si può scegliere un mobile che si integri armoniosamente con le tinte degli altri elementi dell'arredamento o, al contrario, optare per un tavolo che funga da punto focale a livello visivo e crei un interessante contrasto con il resto che lo circonda. In generale sarebbe bene considerare la palette di colori già presenti nella stanza e decidere se si desidera un tavolo che tenda a mimetizzarsi o che si distingua nettamente.

Particolari

Oltre a forma, materiali e colori, a rendere unico un tavolo di design possono essere alcuni dettagli. Si pensi, per esempio, a un tavolo con gambe scolpite o provvisto di un piano di vetro temperato. Alcuni tavoli, inoltre, sono dotati di funzionalità aggiuntive, come allunghe o ripiani estraibili, che offrono maggiore flessibilità in termini di utilizzo dello spazio, in particolare in case di piccole metrature.