Tatum è “Roofman“: "Ex veterano e ladro gentile. La storia vera di una follia"

Scarpe con le rotelle incorporate, mutande, occhiali da sole, una ciambella gonfiabile in vita, un orso di peluche sulle spalle e una pistola in mano. È Channing Tatum immortalato sul poster di Roofman, la dramady di Derek Cianfrance presentata in anteprima al Toronto International Film Festival e basata sulla storia vera di Jeffrey Manchester. L’ex veterano dell’esercito e padre in difficoltà che, a inizio anni 2000, si reinventa ladro rapinando McDonald’s nei quali entra bucando i tetti. Dopo essere evaso di prigione, l’uomo vive segretamente in un negozio di giocattoli per sei mesi. Ma quando si innamora della dipendente e madre divorziata Leigh (Kirsten Dunst), la sua doppia vita inizia a sgretolarsi.

"Jeffrey è in un carcere di massima sicurezza in North Carolina. Ma ha visto quell’immagine del poster al notiziario e mi ha chiamato", spiega il regista. "Gli ho detto che stavamo allestendo una ripresa e Channing è sbucato da un angolo con quell’aspetto. Mi ha risposto: “Se vivi in un negozio di giocattoli per sei mesi hai modo di connetterti al tuo bambino interiore. Sono felice che Channing abbia avuto la possibilità di fare lo stesso“". Quello di Jeffrey Manchester è un personaggio affascinante, persino ricordato con benevolenza da chi ha rapinato grazie a modi garbati e mai violenti. "È un personaggio frustrante. È come la persona più intelligente e la più stupida, contemporaneamente", riflette Cianfrance: "quando parli con le persone derubate, raccontano di quanto fosse gentile ed educato. E lui mi diceva: “Non ho ferito nessuno fisicamente, ma ora mi rendo conto che le ho ferite emotivamente e psicologicamente“".

"Se prendessimo solo un’ istantanea della sua esistenza, si potrebbe pensare che Jeffrey è una persona cattiva. Ma abbiamo scelto la via della comprensione. In prigione ha avuto il tempo per capire che ha ferito non solo la sua famiglia, ma anche chi ha derubato", gli fa eco Channing Tatum che, nella sua di vita – tra scuola militare, studi abbandonati e passato da spogliarellista – si è trovato a scegliere quale bivio intraprendere. "Un amico mi ha detto: “sembrava tu fossi vicino all’essere quest’uomo“. E penso sia vero", ammette l’attore 45enne.

Un ruolo centrale nella vita del protagonista lo gioca Leigh. "Derek ha deciso di tenere me e Channing separati sul set. La prima volta che abbiamo interagito è stata un regalo", ricorda Kirsten Dunst, 43 anni. Anche Tatum ha un ricordo di quel primo incontro. "Ero incredibilmente intimidito dal recitare con lei. Volevo solo piacerle – ammette l’attore –. Quando ci siamo ritrovati faccia a faccia avevo paura di guardarla. E poi è stata semplicemente amorevole. È l’essere umano più incredibilmente talentuoso e una delle persone più autentiche che abbia mai incontrato".

I loro personaggi vivono una storia d’amore dal destino già segnato. "È come quando vuoi qualcosa così tanto anche se sai che non ti farà bene", riflette l’attrice. "Erano sopraffatti dall’amore che provavano l’uno per l’altra. La vera Leigh non ha animosità verso Jeff. Racconta di come abbia lasciato più forti lei e i suoi figli di quando li ha trovati".