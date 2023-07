Targhe Tenco: trionfa Capossela

Da Vinicio Capossela a Niccolò Fabi, passando per Daniela Pes, Alice, Guccini e Almamegretta: sono loro i vincitori delle Targhe Tenco 2023. Vinicio Capossela con l’album Tredici canzoni urgenti si è aggiudicato la Targa Tenco per il Miglior Album in assoluto con 52 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono stati Baustelle con Elvis (47 preferenze), Madame con L’Amore (41), Nada con La paura va via da sé se i pensieri brillano (39) e Giovanni Truppi con Infinite possibilità per esseri finiti (35).

Andare oltre, scritta e interpretata da Niccolò Fabi, ha invece ottenuto il maggior numero di voti (55) aggiudicandosi la Targa per la Miglior Canzone.