Tardelli e Collovati e la vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1982

Due grandi appuntamenti in programma al Grand Tour Italia di Bologna. Partiamo da quello di giovedì 6 marzo alle 19, con un evento dedicato all’economia raccontata in modo chiaro e accessibile: Massimo Taddei, giornalista economico e co-fondatore e direttore di Economika, presenterà il suo nuovo libro ’I conti non tornano – I numeri ci parlano’. Taddei (che dialogherà con Giovanni Zagni, direttore di ’Pagella Politica’) guiderà il pubblico alla scoperta delle vere cause della stagnazione italiana, smascherando luoghi comuni e interpretazioni distorte dei dati. PIL, inflazione, salari, gender gap, produttività, debito pubblico e fisco saranno al centro di un dialogo che mira a offrire strumenti concreti per comprendere il presente e il futuro dell’Italia.

E sempre Grand Tour Italia celebra uno dei momenti più iconici della storia del calcio italiano con una serata imperdibile dedicata alla vittoria della Nazionale ai Mondiali 1982. Venerdì 14 marzo infatti, dalle 18.30, il Parco ospiterà la proiezione del film documentario ’Italia 1982, Una Storia Azzurra’, seguita da un incontro esclusivo con due dei protagonisti di quell’impresa: Marco Tardelli e Fulvio Collovati. Con la presenza di Oscar Farinetti, a moderare la conversazione sarà il giornalista sportivo Gigi Garanzini, che guiderà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso ricordi, aneddoti e testimonianze dirette di quell’avventura. Al termine della proiezione, alle 19.30, i due campioni dell’82 si intratterranno con il pubblico, rispondendo alle domande. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e con registrazione raccomandata al link: https://www.grandtouritalia.it/it/proiezione-film-italia-1982-una-storia-azzurra-.

Cristiano Consorti