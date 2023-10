Il ritorno dei tappeti, i trend dell’autunno 2023

Nelle ultime stagioni i tappeti sono tornati a essere una parte importante dell’arredamento d'interni. Vengono realizzati in differenti stili, materiali e dimensioni per adattarsi a diverse preferenze ed esigenze. Aggiungono comfort, calore e morbidezza ai pavimenti duri, come quelli in legno e in laminato, che proteggono da graffi, urti e usura. Possono essere utilizzati per dare un tocco di stile e personalità a qualsiasi stanza, coniugando estetica e funzionalità. Sono particolarmente adatti a camere da letto, salotti e zone domestiche in cui si desidera creare un ambiente accogliente. La scelta del tappeto dipende dai gusti personali e dall'arredamento circostante, ma la diversità di opzioni disponibili offre molte possibilità per sperimentare e creare ambienti unici.

Sostenibilità

In generale, anche per quanto riguarda l’acquisto dei tappeti per la casa, c'è una crescente attenzione verso i materiali sostenibili e il processo di produzione ecologico. Tra i più richiesti ci sono quelli realizzati con fibre naturali, tinture a basso impatto ambientale e produzione a zero rifiuti. Piacciono anche quelli creati combinando più tessuti, come lana e seta o lana e cotone, dalle texture uniche e caratterizzati da una maggiore durata. La personalizzazione è un’altra tendenza in crescita. Molte persone desiderano tappeti artigianali progettati su misura per adattarsi perfettamente ai loro spazi e riflettere il loro stile personale nei minimi dettagli.

Design

Per l’autunno e l’inverno 2023 2024 vengono riproposti con successo i modelli con design minimalisti, spesso caratterizzati da geometrie semplici, colori neutri e linee pulite, che consentono di creare subito un ambiente distintivo e di classe. Anche le forme insolite e astratte, però, stanno prendendo il sopravvento, con linee sagomate e scomposte che catturano immediatamente l'attenzione. Piacciono i tappeti etnici, africani, messicani, peruviani, particolari, pieni di colori e suggestioni esotiche. Quelli con stampe e motivi animalier – in particolare il leopardato, lo zebrato e quello che evoca il mantello pezzato delle mucche – sono adatti a uno stile moderno, perfetti per chi cerca un ambiente dal carattere deciso e grintoso. Comunicano subito una sensazione di calore e relax i tappeti shaggy e a pelo alto. Vari modelli contemporanei, poi, sono dotati di funzionalità smart, come l'illuminazione LED incorporata o sistemi di riscaldamento integrati.

Vintage

Allo stesso tempo non passano mai di moda, soprattutto per gli amanti del genere, i tappeti vintage o quelli ispirati agli stili retrò, in particolare agli anni Sessanta e Settanta, con colori accesi e pattern audaci. In certi casi i tappeti, come le moquette, possono diventare opere d'arte a sé stanti, sfumando i confini tra arte, design e artigianato. E a volte lasciano il pavimento per decorare le pareti, offrendo tessiture in seta, maglia, lana e cotone che donano un tocco inaspettato agli interni e ricordano gli arazzi di un tempo.

Colori

L’autunno è noto per i suoi colori caldi e accoglienti. Per scegliere i tappeti in sintonia cromatica con la stagione si può optare per modelli in marrone, arancione, ruggine, rosso scuro, bordeaux, senape, verde oliva, grigio ardesia. Le nuance più cariche e audaci aggiungono un tocco di personalità e vivacità all’ambiente. Due tonalità neutre che si abbinano bene con tutto sono il beige e il bianco crema. Scegli i colori che ti fanno sentire più a tuo agio e che si adattano al tuo stile di arredamento. Puoi anche optare per tappeti con motivi autunnali, come foglie cadenti, zucche o altri simboli tipici della stagione.

Manutenzione

Le modalità di pulizia di un tappeto dipendono innanzitutto dal materiale di cui è fatto e dal livello di sporco. A livello giornaliero bisognerebbe passare l'aspirapolvere sul tappeto regolarmente per rimuovere polvere, briciole e sporco superficiale. È meglio usare un accessorio specifico o comunque una spazzola morbida se il tappeto ha una trama delicata per evitare di danneggiarlo. Almeno una volta al mese, se il tappeto è piccolo e maneggevole, portalo all'aperto e scuotilo per rimuovere la polvere in eccesso. Tratta le macchie il prima possibile. Utilizza un panno pulito, acqua tiepida e un detergente delicato. Tampona delicatamente la macchia senza strofinare, per evitare che si diffonda. Risciacqua con un panno pulito e asciuga con delicatezza. Fai attenzione a non usare troppa acqua, poiché l'umidità in eccesso può causare muffa. Per la pulizia a secco e quella professionale, che andrebbe fatta ogni sei mesi o una volta all’anno, molte etichette dei tappeti suggeriscono di affidarsi a esperti per una pulizia più profonda, specialmente se il tappeto è costoso o prezioso. I tappeti più delicati sono quelli di lana e seta e richiedono cure particolari, meglio se eseguite da professionisti. Per i modelli antichi o intrecciati a mano, conviene usare una spazzola a setole morbide e optare per la pulizia a secco per evitare di danneggiarli.