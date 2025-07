Tanti ospiti per i concerti sotto le stelle. E poi incontri tra sport, cultura e comicità

Al via in Garfagnana (Lucca) la manifestazione canora-musicale ’Mont’Alfonso sotto le stelle’, giunta alla VI edizione, con sempre più spettatori da tutta quanta la Toscana e oltre. Quest’anno anche la novità di un’anteprima con alcuni spettacoli di taglio teatrale storico-sociale in piazza Luigi Carli in Castelnuovo, a ingresso gratuito, alle 21.15, con prenotazione obbligatoria, su www.festivalmontalfonso.it e alla Pro Loco di Castelnuovo (0583.641007): giovedì 24 luglio Arca Azzurra Teatro sulla Resistenza in Lucchesia, venerdì 25 Francesco Repice con ’Ci vediamo alla radio’ e lunedì 28 Stefano Massini racconta Ariosto.

Giovedì 31, alle 20.15 la manifestazione per una serata si sposta nella Fortezza di Verrucole di San Romano con Filippo Graziani e il trio acustico in ’Ottanta. Buon compleanno Ivan’ (posto unico 23 euro). Quindi gli undici spettacoli sull’incantevole prato illuminato con diverse centinaia di posti a sedere all’interno della fortezza di Mont’Alfonso, dove alla musica e alle canzoni si accomuna lo spettacolo visivo dei paesi illuminati della Garfagnana e delle vette delle vicine Alpi Apuane. Tutti gli spettacoli, a pagamento, iniziano alle 21.15 (con possibilità di cena all’Osteria della Fortezza), a parte quello di venerdì 15 agosto, con l’ormai consueto concerto all’alba, alle 4.45 con Cesare Picco in The Koln-Concert Variations.

Mercoledì 30 luglio, ’Il gioco dell’Universo’ con Dacia Maraini e Licia Colò; venerdì 1 agosto, concerto del gruppo Abbadream; 2 agosto, Maurizio Lastrico in ’Sul lastrico’; mercoledì 6 Cristiano De André con ’De André canta De André Best Of Tour’; sabato 9 Stefano Bollani (nella foto) in ’Piano solo tour’; lunedì 11 agosto Fiorella Mannoia in ’Fiorella Sinfonica – Live con orchestra’; domenica 17 ’Canto libero’ con l’omaggio a Lucio Battisti e Mogol; il 19 agosto concerto dei The Kolors; giovedì 21 Angelo Branduardi con ’Il cantico tour’.

Infine, sabato 23 agosto, l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, eseguirà ’Bolero’ di Maurice Ravel e i ’Carmina Burana’ di Carl Orff. Per raggiungere Mont’Alfonso, navette da piazzale Chiappini (vicino allo stadio) dalle 18 in poi. Per chi arriva in auto, parcheggio a 600 metri dalla Fortezza. Prevendite: www.festivalmontalfonso.it, Circuito Boxoffice Toscana e Ticketone e a Castelnuovo alla Pro Loco in piazza delle Erbe e a Fidelity Tours in via Baccanelle, 7. In Fortezza, biglietterie aperte le sere dello spettacolo dalle 18.45.

Dino Magistrelli